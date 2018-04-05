Интернет-холдинг Mail.Ru Group (MRG) и контролирующий его сотовый оператор "МегаФон" договорились о покупке 55% акций сервиса-агрегатора такси "Сити-Мобил", работающего в столичном регионе. Это уже вторая попытка интернет-холдинга стать значимым игроком на рынке, где лидируют группа компаний "Везёт" (бренды "Везёт", "Лидер", "Такси Сатурн" и RedTaxi) и "Яндекс.Такси".

Из опубликованных на сайте "МегаФона" и Mail.Ru Group сообщений следует, что сотовый оператор вложит в CityMobil в сумме до 14 млн долларов (как покупая акции у текущих владельцев, так и делая дополнительные взносы в уставный капитал компании), в обмен получив до 31% акций. MRG инвестирует до $12 млн и получит около 26%.

"Сити-Мобил" начинал свою деятельность как московский оператор такси. Недавно компания изменила свою бизнес-модель и перевела деятельность в онлайн — на данный момент более 65% поездок бронируются через приложение сервиса. У Android-версии программы, по данным Google Play, более миллиона загрузок, имеется и iOS-приложение.

Ранее с "Сити-Мобил" сотрудничала МТС — оператор пытался развивать на основе агрегатора собственный сервис "МТС Такси". Но в конце марта в компании решили закрыть этот проект, так как "не видят перспектив его развития".

В "МегаФоне" говорят, что покупка доли в агрегаторе такси является частью стратегии на расширение ассортимента предлагаемых клиентам сотового оператора сервисов. Кроме того, по словам исполнительного директора "МегаФона" Геворка Вермишяна, в компании рассматривают инвестицию как перспективную в финансовом плане — ведь рынок услуг онлайн-заказа такси развивается ускоренными темпами. Основатель и CEO "Сити-Мобил" Арам Аракелян отметил, что инвестиции крупных партнеров помогут сервису стать "крупным игроком национального масштаба".

Mail.Ru Group пытается начать конкурировать с "Яндексом" на рынке такси-агрегаторов (который для поисковика является самым быстрорастущим источником доходов) с прошлого года. В ноябре СМИ сообщали о переговорах владеющего крупнейшими российскими соцсетями интернет-холдинга с группой "Везёт" о возможных инвестициях. Тогда речь шла о возможном приобретении неконтрольной доли акций стоимостью несколько десятков миллионов долларов.

Активная консолидация на российском рынке такси-агрегаторов началась в прошлом году: "Яндекс" летом договорился о поглощении российского бизнеса Uber, а конце апреля путем объединения двух крупных игроков российского рынка такси-агрегаторов: RuTaxi (владелец брендов "Везет" и "Лидер") и Fasten (бренды "Такси Сатурн" и RedTaxi) была сформирована группа "Везёт".

По итогам 2017-го объем рынка такси в России составил 575 млрд руб. — это данные аналитического центра при правительстве России. В этом исследовании лидером названа группа "Везёт", контролирующая 12,3% рынка (включены и онлайновый, и традиционные методы заказа). На "Яндекс.Такси" и Uber, сделка по слиянию которых окончательно закрылась в феврале, по итогам 2017-го приходилось 10,4% рынка, на сервис Maxim — 7,6% и на Gett — 2,5%. Таким образом, на агрегаторы приходится лишь около трети всего рынка такси в России — что означает наличие большого потенциала роста за счет цифровизации услуг и дальнейшей консолидации.