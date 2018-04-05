В России разрабатывается технологическая платформа, которая сделает возможными денежные переводы при помощи мессенджеров — таких как WhatsApp, Viber, Telegram и другие. В настоящее время в некоторых странах мира такие решения уже есть или вот-вот будут внедрены.

Как пишут "Известия" со ссылкой на источник в Центробанке и двух банкиров, знакомых с ситуацией, пересылать деньги при помощи мессенджеров станет возможно после их интеграции с "платформой быстрых платежей". Такую сейчас разрабатывает "Финтех" — ассоциация, созданная при ЦБ, в которую входят представители Банка России и 19 других финансовых организаций и телеком-провайдеров.

О технических деталях работы платформы изданию пока ничего не известно. Но уже ясно, что любой перевод в рамках разрабатываемой платформы будет осуществляться либо по номер телефона, либо по адресу электронной почты (верифицированному), либо по профилю в социальной сети. В итоге пользователи мессенджеров смогут легко переводить деньги людям из своего списка контактов. Сообщается, что представители популярных в Росcии WhatsApp и Viber поддерживают разработки ассоциации "Финтех", которая "работает в этом направлении по договоренности с мессенджерами".

В случае внедрения новой платформы платежей клиентов могут недосчитаться онлайн-банки крупных кредитных организаций, но главными проигравшими станут компании-операторы платежных терминалов. Ведь через мессенджеры можно будет организовать не только платежи между пользователями, но и оплату услуг — от сотовой связи до "коммуналки", а пользуются такими программами большинство владельцев смартфонов.

Некоторые мессенджеры уже внедряют функцию денежных переводов в других странах. Так, через принадлежащий Apple iMessage можно переводить небольшие суммы при помощи функции Apple Pay Cash, заработавшей в США в декабре прошлого года. А WhatsApp в феврале начала тестировать систему денежных переводов между пользователями в Индии. Она базируется на созданной при поддержке правительства общенациональной платежной платформе UPI — Unified Payments Interface.

В мессенджере Telegram существует система, позволяющая принимать платежи за товары и услуги при помощи ботов, однако платежей между пользователями пока нет. Некоторые предполагают, что свою платежную систему Telegram будет строить на основе криптовалюты Gram, в рамках закрытого ICO которой компания Павла Дурова уже добрала 1,7 млрд долларов.

В Viber есть свой Viber Кошелёк — с его помощью можно, например, оплачивать мобильную связь, интернет, коммунальные услуги или гасить кредиты. Однако он не слишком удобен: предварительно пользователю нужно завести счет-"кошелёк" на платформе онлайн-платежей Wallet One (за его пополнение взимается комиссия). Для его использования при переводах от пользователя к пользователю нужно, чтобы у обоих были счета, а также чтобы оба пользователя прошли процедуру верификации.