"КиноПоиск" выпустил приложение для Smart TV для просмотра фильмов. И это первый крупный шаг сервиса после грандиозного провала с перезапуском в октябре прошлого года, когда "Яндексу" пришлось под давлением пользователей откатить назад полностью обновленный сайт проекта.

Это был самый громкий скандал в истории "Яндекса". Поэтому каждое последующее телодвижение "КиноПоиска" в составе поискового гиганта рассматривается практически под микроскопом. Новое приложение доступно только для Smart-телевизоров Samsung.

А теперь к другим новостям. Российские государственные ресурсы в последнее время подвергаются мощнейшим кибератакам. Об этом говорили в рамках дискуссионного клуба Valdai. Подробности – в программе Вести.net.