Пользователи Facebook не могут удалить собственные чат-сообщения у других пользователей — но это ограничение не касается Марка Цукерберга и других топ-менеджеров социальной сети. Представители компании объяснили эту "сверхспособность" руководителя соображениями безопасности.

О том, что "все пользователи Facebook равны, но некоторые равнее других", сообщает со ссылкой на три источника (как бывших сотрудников Facebook, так и людей со стороны) TechCrunch. Все они рассказали изданию, что в разное время переписывались с Цукербергом, однако через какое-то время его сообщения исчезали из этих чатов.

В одном из случаев факт переписки с Цукербергом, позже исчезнувшей, подтвержден уведомлением о прочтении в почтовом ящике, в наличии которого убедились журналисты издания.

В ответ на запрос TechCrunch пресс-служба соцсети объяснила произошедшее соображениями безопасности. "После того как почта компании Sony Pictures была взломана в 2014 году, мы предприняли ряд шагов, чтобы защитить коммуникации наших руководителей. Среди них было ограничение периода хранения сообщения Марка [Цукерберга] в Messenger. Мы сделали это в полном соответствии с нашими установленными законом обязанностями хранить сообщения".

При этом Facebook не уведомил пользователей об удалении сообщений главы компании из их чатов — ни публично, ни в частном порядке. Возникает вопрос, не предала ли соцсеть доверие пользователей, без спроса оперируя данными в их аккаунтах. Когда журналисты TechCrunch напрямую задали этот вопрос по Messenger Марку Цукербергу, ответа они не получили.