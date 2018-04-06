Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) изобрели гарнитуру AlterEgo, которая способна "слышать" слова, произнесенные человеком мысленно. Электроды прибора считывают нервно-мышечные сигналы лица, после чего направляют их на расшифровку алгоритмам искусственного интеллекта.

AlterEgo строится на принципе субвокализации — явления, когда текст проговаривается про себя. Когда человек произносит слово в голове, представляя, как оно звучит, мышцы его лица непроизвольно сокращаются. Устройство улавливает эти микродвижения и "переводит" нервные импульсы в текст.

Гарнитура представляет собой довольно массивный ободок, который крепится за ухом и на челюсти. За передачу звука отвечает технология костной проводимости, когда звуковые волны направляются по костям черепа прямо на внутреннее ухо, что позволяет человеку слышать все происходящее вокруг.

Просто о чем-то подумав, пользователь может безмолвно общаться с голосовыми помощниками, взаимодействовать с мобильными приложениями и передвигаться по интерфейсу "умного" телевизора — причем в полной тишине. Как отмечает MIT News, на тестах точность распознавания слов прототипом AlterEgo приблизилась к 92%.

Летом прошлого года исследователи из США разработали алгоритм глубокого обучения, который способен анализировать сцинтиграфию головного мозга и догадываться, о чем думает человек. Интерпретация сигналов, посылаемых мозгом, позволяет ИИ "расшифровывать" даже сложные предложения.

Всего было выявлено около 240 реакций мозга на отдельных людей, места или физические действия. Сопоставив данные, собранные прибором для фМРТ, с уже известными им реакциями, алгоритмы пробовали догадаться, о чем сейчас думает человек. К удивлению ученых, точность предсказаний оказалась очень высока – до 87%.