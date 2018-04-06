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Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) изобрели гарнитуру AlterEgo, которая способна "слышать" слова, произнесенные человеком мысленно. Электроды прибора считывают нервно-мышечные сигналы лица, после чего направляют их на расшифровку алгоритмам искусственного интеллекта.

AlterEgo строится на принципе субвокализации — явления, когда текст проговаривается про себя. Когда человек произносит слово в голове, представляя, как оно звучит, мышцы его лица непроизвольно сокращаются. Устройство улавливает эти микродвижения и "переводит" нервные импульсы в текст.

Гарнитура представляет собой довольно массивный ободок, который крепится за ухом и на челюсти. За передачу звука отвечает технология костной проводимости, когда звуковые волны направляются по костям черепа прямо на внутреннее ухо, что позволяет человеку слышать все происходящее вокруг.

Просто о чем-то подумав, пользователь может безмолвно общаться с голосовыми помощниками, взаимодействовать с мобильными приложениями и передвигаться по интерфейсу "умного" телевизора — причем в полной тишине. Как отмечает MIT News, на тестах точность распознавания слов прототипом AlterEgo приблизилась к 92%.

Летом прошлого года исследователи из США разработали алгоритм глубокого обучения, который способен анализировать сцинтиграфию головного мозга и догадываться, о чем думает человек. Интерпретация сигналов, посылаемых мозгом, позволяет ИИ "расшифровывать" даже сложные предложения.

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Всего было выявлено около 240 реакций мозга на отдельных людей, места или физические действия. Сопоставив данные, собранные прибором для фМРТ, с уже известными им реакциями, алгоритмы пробовали догадаться, о чем сейчас думает человек. К удивлению ученых, точность предсказаний оказалась очень высока – до 87%.

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