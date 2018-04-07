Главные IT-события на этой неделе были не совсем технологическими: тут и продолжение скандала вокруг Facebook, из которого утекли данные пользователей, что повлияло на выборы в США, и начало процедуры блокировки месcенджера Telegram в России. Впрочем, были и сугубо технологические новости — например, про колонку с цифровым ассистентом от Яндекса. Об этом и многом другом рассказывает — под объективом камеры с искусственным интеллектом — Павел Кушелев.

В этом выпуске:

— Сделан еще один шаг к блокировке мессенджера Telegram: истек срок объявленного 15 дней назад ультиматума, и Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к сервису на территории России. Когда россиян лишат популярного мессенджера, и кто выиграет от этого?

— Принадлежащий "Яндексу" "КиноПоиск" выпустил приложение под Smart TV для просмотра фильмов. Это первый значительный шаг сервиса после грандиозного провала с перезапуском в октябре 2015-го.

— И еще одна новость про главный российский поисковик: судя по всему, "умная" колонка "Яндекса" наконец-то выходит на рынок (но это не точно). По крайней мере, кто-то зачем-то напечатал ее название и изображение внутренней конструкции на футболке, а фото этой футболки как бы невзначай опубликовал главный IT-видеоблогер России.

— А вот Facebook выпуск колонки со своим цифровым ассистентом решил отложить — очевидно, на фоне скандала с незаконным использованием данных пользователей. Скандал этот на уходящей неделе получил очередное продолжение, и не одно.

— Очередная утечка о планах Apple на этой неделе оказалось такой важной для инвесторов, что даже обрушила курс акций — причем не самой Apple, а производителя процессоров Intel.

— Следующий блок программы — о печальной коммерческой судьбе одного некогда великого технологического бренда, который на этой неделе отметил важный юбилей.

— Почему камера со встроенным псевдоинтеллектом Google Clips за 249 долларов пока не оправдывает свою цену?

— Фишка недели: сон спортсмена