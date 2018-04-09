В соцсети "ВКонтакте" появятся звонки. Пока крупнейшая соцсеть России запустила бетта-тестирование. Об этом со ссылкой на источник в компании сообщает издание iGuides. Сама "ВКонтакте" отказалась комментировать запуск технологии. Сейчас функция доступна в бетта-версии приложения. Чтобы позвонить другому пользователю нужно просто зайти в диалог и нажать на иконку вызова. Пока оба собеседника должны быть участниками программы тестирования, однако по данным источника vc.ru функция станет доступна для всех до конца года.

Причем интересно, что функция видеовызовов в соцсети была. Она действовала с 2011 по 2016 год, однако большой популярностью не пользовалась, звонить можно было только через web-версию с компьютера, к тому же люди часто жаловались на проблемы со связью. Подробности – в программе Вести.net.