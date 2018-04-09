Компания Apple пополнила линейку (PRODUCT)RED Special Edition моделями iPhone 8 и iPhone 8 Plus, выкрашенными в ярко-красный цвет. В отличие от специзданий прошлого года, у новинок алюминиевая рамка покрашена в тон, а лицевая панель устройств выполнена в черном, а не белом цвете.

(RED) — это благотворительная инициатива Apple, в рамках которой удалось собрать уже более $160 миллионов. Процент от выручки идет в Глобальный фонд для финансирования программ по борьбе со СПИДом в Африке.

"Средства от продаж линейки (PRODUCT)RED обеспечивают тестирование, медицинские консультации и лечение десяткам миллионов людей, живущих с ВИЧ/СПИДом", — сказали в Apple.

Новые "айфоны" в красном исполнении можно будет предзаказать на сайте компании в некоторых странах уже завтра, а забрать из магазина в пятницу, 13 апреля. В России устройства выйдут "позже в апреле". Модели с памятью 64 и 256 ГБ можно будет купить по цене от 56 990 рублей.

Для iPhone X из серии (PRODUCT)RED был выпущен кожаный чехол Folio. Его можно будет купить за 7 490 рублей.