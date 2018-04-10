Компания HP анонсировала планшет-трансформер Chromebook x2, задуманный как "убийца" старшей модели iPad Pro. Аппарат обладает чуть меньшим размером экрана — 12,3 дюйма (у устройства Apple — 12,9"), зато стоит намного дешевле ($599), а в комплекте с ним идут клавиатура-обложка и стилус.

Новинке HP, может быть, будет сложно пробиться на рынке. Во-первых, Chromebook x2 слишком дорог для хромбука, которые обычно привыкли покупать за $300-400. Во-вторых, при цене в $599 трансформер будет вынужден конкурировать c недорогими Windows-компьютерами.

С другой стороны, аппарату вполне по силам привлечь покупателей, которые мечтают о 12,9-дюймовом iPad Pro, но не могут себе его позволить. В США самая простая модель "айпада" продается за $799, при этом за клавиатуру Smart Keyboard придется доплатить ещё $169, а за стилус Apple Pencil — ещё $99.

Оттолкнуть покупателей Chromebook x2 может браузерная операционная система Chrome OS, изначально создававшаяся под ноутбуки. Google занимается адаптацией Chrome OS под планшеты всего чуть больше года, тогда как iPad, напротив, "заточен" под тачскрины с момента создания.

Chromebook x2 располагает чипом Core m3, 4 гигабайтами оперативной памяти (будет продаваться и вариант на 8 ГБ) и 32 ГБ постоянной, разрешением экрана 2400х1600 и стереодинамиками. Спереди установлена 5-мп камера, сзади — 13-мп основная.

К подключению готовы два порта USB-C, microSD-слот и разъем для наушников. Заявленное время автономной работы — 10,5 часа. Релиз Chromebook x2 намечен на июнь.