Большой скандал вокруг Wi-Fi в московском транспорте. Программист Владимир Серов рассказал изданию The Village, что оператор сети компания «Максима Телеком» больше года не замечала уязвимость для скачивания личных данных пользователей.

Разберемся по-порядку насколько существенной была утечка информации и безопасна ли сеть теперь. Схема атаки довольно сложная, сначала нужно узнать MAC-адрес устройства вашей жертвы, это уникальных идентификатор любого оборудования, в данном случае Wi-Fi модуля в ноутбуке или телефоне. Затем надо изменить ваш MAC-адрес на адрес жертвы, причем обе операции требуют особых программ, хотя с технической точки зрения это не очень сложно. Подробности – в программе Вести.net.