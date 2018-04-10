Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, нидерландская IKEA выпустила свои первые беспроводные колонки. Как и в случае со многими другими товарами компании, покупателям предстоит самостоятельно, хоть и формально "собрать" устройство.

Новая продуктовая линейка — Eneby — уже представлена в каталоге американского онлайн-магазина IKEA. Покупателям предлагается выбрать между полноразмерной моделью (30 на 30 см), которая обтянута мягкой черной тканью или отделана белым пластиком (за $89), и компактным вариантом Bluetooth-колонки 20х20 см ($49).

В дополнение можно приобрести аккумуляторный блок ($20) для переносной модели и подставку ($10) для крепления кронштейна. В российской версии сайта IKEA такие товары найти не удалось.

Новые динамики обладают функцией автоматического выключения, что позволяет экономить электричество во время их бездействия. К Eneby можно подключить до 9 устройств посредством Bluetooth либо стандартного 3,5-миллиметрового аудиокабеля. Соблюдая традицию, IKEA предлагает самому собрать товар, приделав к мини-модели ручку для переноски.

Eneby — первая колонка, разработанная компанией самостоятельно. В конце прошлого года IKEA объявила о партнерстве с Sonos, крупным производителем акустических систем. Старт продаж новых продуктов запланирован на 2019 год.