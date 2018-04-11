168 тысяч роутеров компании Cisco оказались подвержены уязвимости и потенциально хакеры могли бы отключить значительную часть интернета и помешать работе сотен компаний по всему миру.

Атаки на сетевые коммутаторы можно было бы избежать, если бы в компании вовремя исправили уязвимость. Об этом сообщил генеральный директор Digital Security Илья Медведовский. Основными объектами нападения стали Иран и Россия. Злоумышленники заменили конфигурационный файл и оставили в нем послание: "не вмешивайтесь в наши выборы" и изображение флага США.

Впрочем настоящей угрозы здесь нет, это обычное хулиганство, уверяют эксперты. Атака была направлена на интернет-провайдеров, которые используют оборудование Cisco, одни из самых популярных производителей в телеком-сфере.

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