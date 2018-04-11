Instagram теперь позволяет добиваться эффекта "боке" на обычных однокамерных телефонах. Речь о так называемом портретном режиме, когда лицо человека остается в фокусе, а фон размывается. Функция собственно, так и называется "Focus".

В традиционной фотографии такого эффекта можно было добиться лишь с помощью недешевых светосильных объективов, однако с появлением многокамерных телефонов, тоже впрочем недешевых, снимки с "боке-размытием" пришли и в мобильную фотографию. Очевидно для обработки снимков используется специально обученная нейросеть.

А теперь к другим новостям. Американский стартап представил гарнитуру дополненной реальности с качественным трекингом рук всего за 100 долларов. Автор разработки компания Leap Motion, известная как раз по беспроводным датчикам для трекинга рук. Они позволяют пользователям писать или рисовать без клавиатуры. Подробности – в программе Вести.net.