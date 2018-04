Недавний скандал с несанкционированным доступом третьей стороны к данным пользователей заставил социальную сеть Facebook добавить в меню настроек конфиденциальности новую функцию. Напомним, ранее в компании сообщили, что к компании Cambridge Analytica попали личные данные 87 миллионов пользователей крупнейшей в мире социальной сети — то есть была нарушена конфиденциальность примерно каждого 25-го её участника.

Перейдя по этой ссылке (страница откроется в новой вкладке браузера) можно узнать, была ли ваша информация предоставлена компании Cambridge Analytica приложением "This Is Your Digital Life". Такой результат покажут тем, чьи данные Cambridge Analytica не предоставлялись:

Кроме того, на странице содержатся ссылки на информацию о том, как Facebook борется с злоупотреблениями доступом к пользовательским данным на своей платформе, а также на страницу настроек конфиденциальности, где пользователи могут управлять доступом сторонних приложений и сервисов к своим данным.