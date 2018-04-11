Журналисты Ars Technica обнаружили на сайте Федеральной комиссии США по связям (FCC) — ведомства, которое тестирует электронику на предмет соответствия местным законам, — новой продукт под брендом Google. По всем признакам, устройство является телеприставкой Chromecast нового поколения: оно подключается к экрану через HDMI, работает на Android TV и комплектуется пультом дистанционного управления.

В документах FCC произведенное китайской компанией Shenzhen SEI Robotics Co. Ltd. устройство под номером SN5B6AD обозначено как "4K-приставка для аналогового телевидения". На его корпус нанесен логотип поисковика в виде буквы G, также заявлена поддержка "Ассистента" Google.

В инструкции описывается устройство на Android TV, обладающее 4-ядерным чипом Amlogic S905X, 2 гигабайтами оперативной памяти и 8 ГБ внутренней. Прибор поддерживает аппаратное ускорение декодирования 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду посредством как H.265, так и VP9 — собственного кодека Google.

Новый гаджет с поддержкой 4K, очевидно, призван оживить продажи Chromecast, которые не обновлялись с осени 2015-го. Размер и спецификации нового медиаплеера Google сильно схожи с Amazon Fire TV 2017 года выпуска (продается за $50). Возможно, компания покажет новый продукт на конференции Google I/O 2018, которая стартует в мае.