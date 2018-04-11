Компания Facebook объявила о запуске поощрительной программы, в рамках которой предусмотрены выплаты денежного вознаграждения за выявленные случаи нарушения правил использования данных пользователей соцсети. За нахождение сторонних сервисов, "неправильно" обращающихся с персональной информацией, фирма Марка Цукерберга готова заплатить до $40 тысяч.

Награду получит человек, первым сообщивший о факте нарушения. Согласно правилам, выявленное нарушение должно затрагивать свыше 10 000 пользователей Facebook (Instagram и прочие сервисы, принадлежащие компании, сюда не входят), "не ограничиваться сбором данных" и быть еще не известным администрации соцсети.

На случаи, связанные со взломом аккаунтов, фишингом, социальной инженерией и другими способами обмана пользователей, программа не распространется. Как отмечает CNBC, за выявление нарушений, в зависимости от тяжести, предусмотрены выплаты в размере от $500 до $40 тысяч.

Идея поощрительных программ не нова для Facebook. Компания еще с 2011 года награждает "добропорядочных" хакеров за поиск уязвимостей. В среднем Facebook выплачивает свыше $1 миллиона в год.

Facebook оказалась в центре скандала в конце марта, когда стало известно об утечке данных десятков миллионов пользователей через фирму Cambridge Analytica, аффилированную с соцсетью. Оказалось, что эта компания собирала информацию о юзерах при помощи опросов, после чего продавала эти сведения сторонним организациям. В Facebook говорят, что "ненадлежащим образом могли быть переданы" данные 87 миллионов человек, преимущественно из США.