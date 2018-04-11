Федеральный суд штата Техас в США предписал Apple выплатить свыше полумиллиарда долларов в качестве компенсации за нарушение авторских прав, принадлежащих VirnetX. Производителя "айфонов" признали виновным в использовании патентов, связанных с видеочатом FaceTime и мобильным мессенджером iMessage.

Вражда между этими компаниями идет уже восемь лет. Первый иск VirnetX подала еще в 2010 году, обвинив создателя i-устройств в нарушении четырех патентов, имеющих отношение к интернет-коммуникациям. Фирма многократно подавала иски: в 2012 году, например, суд также признал Apple виновной, и распорядился компенсировать VirnetX около $368 миллионов Однако из-за последующих апелляций выплата штрафа была отложена.

В октябре 2017-го VirnetX вновь выиграла в суде у Apple $439,7 миллиона, но и это решение было впоследствии отменено. Бизнес этой компании целиком строится вокруг владения патентов на те или иные технологии. В прошлом VirnetX уже вела судебные тяжбы с такими IT-гигантами, как Microsoft и Cisco.

Фирма в основном судится в восточном Техасе — штате, дружелюбном к "патентным троллям", где связанные с интеллектуальной собственностью иски имеют более высокие шансы на успех. Как сообщает Bloomberg, глава VirnetX Кендалл Ларсен назвал сумму ущерба, причиненного продажами Apple свыше 400 миллионов устройств, "справедливым". Юристы i-компании от комментариев отказались.

Скорее всего, решение суда о выплате $502,6 миллиона также будет отменено.