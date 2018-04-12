Давно ли ваш Android-смартфон целиком помещался в ладони, не распирая ее, не врезаясь острыми гранями и позволяя удобно, без дополнительных ухищрений набирать текст одной рукой или дотягиваться большим пальцем до верхнего края экрана? Я получил такой опыт буквально только что — две недели тестируя для обзора Sony Xperia XZ2 Compact в качестве своего основного смартфона. Впечатления многообразные и неоднозначные, для начала главное: маленький японский смартфон и правда уникален, подойдет не всем, но, возможно, окажется именно тем гаджетом, который вы давно искали.

Sony уже четвертый год подряд становится единственным производителем Android-смартфонов, не боящимся проигнорировать якобы повальное стремление потребителей к большим экранам и выпускающим о ч е н ь маленькие флагманы, серию Compact. В этом году вытянутый в высоту (пропорции 18:9) экран "компакта" вырос по диагонали до 5 дюймов, смартфон впервые за несколько лет радикально преобразился внешне, при этом по возможностям камеры и всему остальному "железу" он не уступает "большому" Xperia XZ2 (читайте полный обзор Sony Xperia XZ2 по этой ссылке).

Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: технические характеристики

Модель: H8324

ОС: Android 8.0 (Oreo) с фирменной оболочкой Xperia

Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845), архитектура ARMv8, 4 ядра Kryo 385 Gold (2,8 ГГц) + 4 ядра Kryo 385 Silver (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 685 DSP

Графическая подсистема: Adreno 630

Оперативная память: 4 ГБ LPDDR4X

Память для хранения данных: 64 ГБ, UFS 2.0, гибридный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 400 ГБ)

Экран: 5 дюймов, HDR10, Full HD+ (2160х1080 точек, 18:9), IPS Triluminos, X-Reality, Dynamic Contrast Enhancement, плотность пикселей на дюйм 483 ppi, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5

Основная камера Motion Eye: 19 МП, Exmor RS (оптический размер 1/2,3 дюйма, пиксель 1,22 мкм), широкоугольный объектив G Lens, ЭФР 25 мм, апертура f/2.0, 8-кратный цифровой зум, электронная стабилизация с использованием гироскопа, предиктивный гибридный автофокус, светодиодная вспышка, сверхзамедленное видео 960 fps FullHD, видео 4К HDR

Фронтальная камера 5 МП, Exmor R (оптический размер 1/5 дюйма), ЭФР 23 мм, апертура f/2.2

Интерфейсы: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц), Miracast, Google Cast, DLNA, NFC, USB Type-C (USB 3.1 Gen. 1, 5 Гбит/с, OTG) Сеть: GSM/GPRS/EDGE (2G), UMTS HSPA+(3G), LTE (4G) Cat.18 (до 1.2 Гбит/с)

Гибридный слот: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)/microSD

Звук: LDAC, aptX HD, DSEE HX, High-Resolution Audio, Clear Audio+, S-Force Front Surround Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS/Galileo/QZSS, A-GPS

Сенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, компас (датчик Холла), дактилоскопический сканер

Аккумулятор: несъемный, 2870 мА*ч, Smart Stamina, быстрая зарядка Quick Charge 3.0, адаптивная зарядка Qnovo, функция Battery Care, беспроводная зарядка

Особенности: пыленепроницаемость и влагозащищенность (IP65/IP68)

Габариты: 135 х 65 х 12,1 мм

Вес: 168 граммов

Цвета: черный, белое серебро, дымчатый зеленый, розовый коралл.

Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: дизайн, удобство

Удобство смартфона в руке определяется, главным образом, одним параметром — шириной корпуса. Толщиной тоже, но с ней все сложнее — слишком тонкие корпуса держать тоже не очень удобно, а "упитанность" корпуса можно неплохо нейтрализовать изогнутой "под ладонь" задней крышкой. Так давайте посмотрим на ширину современных флагманских смартфонов, которые можно назвать компактными. Samsung Galaxy S9 — 68,7 мм, iPhone 8 — 67,3 мм, Sony Xperia XZ2 Compact — 65 мм.

Слева направо: Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, iPhone X

Есть еще совсе крошечный по нынешним меркам iPhone SE, у него между ребрами корпуса вообще всего 58,6 мм. Но, во-первых, экран там с диагональю всего 4 дюйма, процессор на два поколения отстает от "восьмерок" и iPhone X, да и камера в нем — уровня iPhone 6s — по нынешним временам уже не совсем фонтан. Наконец, сравнительно небольшой 5-дюймовый FullHD экран есть и у Google Pixel 2, официально в России не продающегося, но по ширине корпуса (69,7 мм) "гуглофон" превосходит даже Galaxy S9.

Как и большинство других современных флагманских смартфонов, Sony Xperia XZ2 Compact собран на прочной металлической раме. При этом задняя крышка — из пластика, но я бы по этому поводу не расстраивался ни минуты. Пластик качественный и тактильно приятный, его сложнее расколоть, чем стекло, а отпечатки пальцев благодаря матовой текстуре поверхности не так заметны, как на стекле "старшего брата", Xperia XZ2. И сборка, как всегда у японской компании, отличная. Смартфон сертифицирован по стандарту IP68 — можно погружать в воду на глубину до метра на время до получаса. Короче, пока одни плюсы.

Кое-что в конструкции Xperia XZ2 Compact все же смущает. Например, смартфон при своих скромных габаритах весит 168 граммов — это на 5 граммов больше Samsung Galaxy S9, у которого и экран больше, и батарея чуть более емкая, и увесистое стекло не с одной, а сразу с двух сторон. iPhone 8, тоже с обеих сторон стеклянный, весит на 20 граммов меньше японского "малыша". С таким весом не должна удивлять и толщина корпуса — в области середины задней крышки она достигает 12,1 мм. Но выпуклость "пропадает" в изгибе ладони и дискомфорта не вызывает.

Второе, но более важное "но" — расположение дактилоскопического сканера. Оказался он у Xperia XZ2 Compact практически посередине задней панели, поэтому первые дни палец "на автомате" ложился куда-то в область камеры. Потом мышцы запомнили, что палец нужно сгибать "горкой", и проблемы с разблокировкой прошли. Но недоумение решением инженеров Sony осталось.

Как бы то ни было, новая "философия дизайна" Sony — не особенно оригинальная внешне AmbientFlow — в плане эргономики имеет по сравнению с практиковавшимся японцами последние пять лет "граненым" OmniBalance массу плюсов. Закругленный с всех сторон смартфон куда удобнее угловатого, так что в итоге ни большой вес, ни странное расположение сканера отпечатков не мешают испытывать удовольствие каждый раз, когда берешь Xperia XZ2 Compact в руку.

Но нельзя не сказать и об оборотной стороне узкого корпуса в смартфоне: неудобстве набора текста. Если последнее время вы использовали смартфон с более просторным экраном, то, перейдя на Xperia XZ2 Compact, обнаружите, что внезапно разучились набирать текст без ошибок — клавиши виртуальной клавиатуры уменьшились вместе с экраном. Мне к штатной клавиатуре Sony так и не удалось привыкнуть, в итоге я заменил ее на более привычную лично мне Fleksy (использую ее, в том числе, на iPhone), и проблема стала практически незаметной.

Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: экран, звук

У первых "компактов" Sony диагональ экрана составляла всего 4,3 дюйма — в этом году дюймов уже 5, причем дисплей по последней моде "высокий", 18:9. Также — впервые в истории линейки — японцы не стали экономить на разрешении экрана, установив матрицу FullHD+ (1080 X 2160 пикселей, ~483 пикселя на дюйм). Наконец, LCD-экран поддерживает отображение HDR-видео: если встретите такое на YouTube или в интернет-кинотеатрах, Xperia XZ2 Compact покажет его во всей красе, обычные же видео смартфон пытается автоматически "апгрейдить" до HDR встроенным программным средством под названием X-Reality Engine.

Выглядит дисплей отлично, не только из-за высокой четкости. Черный цвет, что нехарактерно для LCD-матриц, очень глубокий, другие цвета — насыщенные, а максимальная яркость вполне достаточна для комфортного использования смартфона на ярком солнце. Главный вопрос — и на него может ответить лишь сам пользователь — достаточен ли в 2018-м году такой размер экрана? Лично я использовал Xperia XZ2 Compact две недели без особых проблем (после замены штатной клавиатуры), но каждый раз, когда читал или смотрел что-то на iPhone X или Galaxy Note 8, испытывал чувство, как будто в душной комнате открыли настежь окно. Но тех, кто использует смартфон главным образом для связи, а контент потребляет на других устройствах, такой размер экрана смутить не должен.

Несмотря на маленькие размеры, Sony Xperia XZ2 Compact, как и обычный XZ2, получил стереодинамики. Качество у них на четверочку (громко и чисто, но звук более "пустой", чем у флагманов Apple или Samsung). По крайней мере, с подзвучиванием немузыкальных роликов в YouTube они справляются неплохо. А вот аудиоразъема у новинки нет — его заменяет входящий в комплект переходник на USB-C. Видимо, в японской компании сочли, что поддерживаемые смартфоном современные протоколы беспроводной передачи звука (и воспроизведение Hi-Res Audio — "аудио высокого разрешения") обеспечивают качество не хуже, чем "провод" (аудиофилы, понятное дело, с таким не согласятся).

"Простите, но мы решили, что аудиоразъем вам не нужен"

По моей субъективной оценке музыка с Xperia XZ2 Compact при использовании того же самого цифрового источника (Apple Music, YouTube) и тех же Bluetooth-наушников (Plantronics BackBeat Pro 2) звучала живее и детальнее, чем с iPhone X. А уж если разжиться какими-нибудь недешёвыми беспроводными наушниками от самой Sony, которые поддерживают проприетарный HD-кодек LDAC, специально разработанный для передачи по Bluetooth аудио высокого разрешения – вообще будет красота.

Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: возможности камеры, качество съемки

В игры с двойными камерами японская компания пока играть только собирается (технологию, обещающую обеспечить невиданные значения светочувствительности, анонсировали на MWC в феврале). В плане характеристик камера последнего "компакта" — это модуль Motion Eye, использованный и в Xperia XZ2, и, ранее, в Xperia XZ Premium и Xperia XZ1.

По традиции у флагмана Sony есть выделенная кнопка для фотосъемки

В наличии сенсор Exmor RS на 19 мегапикселей (размер пикселя 1,22 нм), объектив с апертурой f/2.0 (у многих современных флагманов относительное отверстие больше, чтобы пропускать больше света — от f/1.8 у iPhone X до f/1.5 у Samsung Galaxy S9), электронная стабилизация, комбинированный фазовый и лазерный автофокус, а также новый сигнальный процессор изображения, разработанный совместно с Qualcomm для оптимальной работы новой камеры в связке с чипом Snapdragon 845.

Так выглядит интерфейс приложения камеры Xperia XZ2 Compact

Видимо именно доработка ISP и/или новая система-на-чипе позволили Sony реализовать уникальную пока на рынке смартфонов функцию — съемку суперзамедленного видео (с частотой 960 кадров в секунду) в разрешении FullHD. Предыдущие флагманы Sony с Motion Eye, а также новые Samsung Galaxy S9 и Huawei P20 Pro, умеют фиксировать такое видео только в HD. За повышенную четкость приходится расплачиваться пониженным удобством — продолжительность момента, который смартфон фиксирует на скорости 960 к/с, составляет всего 0,1 с (против 0,2 с у HD-версии). Как вы понимаете, поймать нужный момент с первого раза тут не просто сложно, а очень сложно. Проблем с таймингом не будет, только если вы снимаете какое-то непрерывное явление, типа горящего костра или низвергающегося водопада.

Смартфон делает отличные, высокодетализированные снимки при дневном освещении, разве что HDR-режим иногда подводит и вместо неба оказывается сплошное белое пятно. При ночной съемке детализация заметно падает (сказывается не очень большой по современным меркам размер пикселя сенсора и узковатая диафрагма), а в автоматическом режиме "компакт" неизменно выставляет выдержку длиннее необходимого, пересвечивая изображение. Но если перейти в ручной режим и сделать экспозицию покороче, можно получить вполне достойные снимки.

К сожалению, в целом качество съемки "на автомате" у Sony Xperia XZ2 Compact менее стабильно, чем у современных смартфонов-флагманов Apple, Samsung и Huawei — то цвета бледноваты и с балансом белого ошибочка, то небо пересвечено, то смартфон при слабой освещенности упрямо отказывается точно фокусироваться на близко расположенном объекте. С другой стороны, если для вас важна компактность "карманного фотоаппарата", то других смартфонов таких небольших размеров с таким высоким качеством съемки вы в продаже не найдете — их просто не существует.

Вот некоторые примеры снимков (нажмите, чтобы открыть оригинал фотографии в новой вкладке):

Альбом со всеми фото и видео, которые я снял на Xperia XZ2 Compact, можно посмотреть в сервисе Google Photos по этой ссылке.

При камере нового "компакта" живет приложение, демонстрирующее возможности дополненной реальности

Скан головы девушки, добавленный Sony в качестве примера в приложение для 3D-сканирования, выглядит и правда неплохо. А вот результатом моей первой попытки самостоятельного изготовления 3D-селфи при помощи фронтальной камеры стало нечто довольно пугающее

Программное боке работает не так хорошо, как на аппаратах с двойными камерами

Про фронтальную камеру новинки сказать особо нечего — 5 мегапикселей, электронная стабилизация, четкость сильно страдает, если не выключить "бьютификатор", разглаживающий кожу. Снимки неплохие, но ничего выдающегося.

Наконец, пару слов о видео: смартфон не только умеет снимать в 4K, но и в 4K в 10-битном формате HDR HLG— это первый аппарат с поддержкой HDR для видео сверхвысокой четкости. Правда, похоже, что программистам Sony предстоит еще потрудиться над доработкой этой функции — пока часто выходит, что при съемке темных сцен темным оказывается весь кадр, а яркие сцены, наоборот, сплошь пересвечены и лишены теней. То есть ни о каком "широком динамическом диапазоне" — именно так расшифровывается аббревиатура HDR — речи с данной версией прошивки не идет. К тому же, при просмотре снятого HDR-видео на самом смартфоне сцены с панорамированием кадра почему-то неприятно подергиваются — когда смотришь те же записи на компьютере, такого эффекта нет. Три примера видео в FullHD HDR можно увидеть в конце этого альбома в Google Photos.

Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: производительность, батарея

Никаких компромиссов по части мощности электронной начинки: в "компакте" установлен тот же самый процессор Qualcomm Snapdragon 845 (восьмиядерный, 4 ядра на 2,8 ГГц + 4 на 1,77 ГГц), что и в "полноразмерной" версии смартфона, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти (быстрая UFS 2.0). Есть возможность и поставить microSD, но ради этого придется отказаться от второй SIM-карты.

Такие результаты компактная новинка Sony показывает в синтетическом тесте Geekbench 4.0. Для сравнения, Galaxy S9+ на новейшем чипе Exynos в нашем тестировании выдал в одноядерном и многоядерном тестах 3694 и 8904 баллов, соответственно. То есть XZ2 Compact уступает флагману Samsung, но, особенно в задействующем все ядра процессора тесте, незначительно.

А вот результаты в другом популярном бенчмарке, AnTuTu. У нашего тестового Galaxy S9+ было меньше — 248 351. Разброс цифр и противоречия между двумя бенчмарками заставляют в очередной раз задуматься, есть ли вообще смысл считать "попугаев". В любом случае, XZ2 Compact работает очень быстро, это касается и интерфейса, и самых современных игр — PUBG Mobile выглядит шикарно и работает без малейших подвисаний. Другое дело, что играть в неё на таком маленьком экране — развлечение на большого любителя, кроме того, корпус смартфона минут за 10-15 игры успевает ощутимо разогреться.

Мощный процессор не означает, что смартфон разряжается в ноль за полдня, но и чудес при емкости аккумулятора в 2870 мА*ч ждать не стоит — если не занижать искусственно яркость и от души использовать энергоемкие приложения вроде навигации, стоит рассчитывать максимум часа на 4 экрана. Впрочем, мне всегда хватало полного заряда батареи на день с запасом. Видимо, сказывалось то, что из-за небольшого дисплея я использовал смартфон для чтения, соцсетей и видео меньше, чем обычно. 24% к половине девятого вечера может показаться небольшой цифрой, но учтите, что утро у меня в этот день началось в 6:

Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: интерфейс

Работает новинка Sony на Android Oreo 8.0, при этом интерфейс мало чем отличается от стокового, а многие вещи можно настраивать — например, использовать иконку меню приложений на главном экране, либо отключить ее и переходить к полному списку установленных программ свайпом снизу вверх. Мне не хватает только одной настройки — поменять местами системные кнопки "назад" и "запущенные программы". Вот как выглядит интерфейс Sony Xperia XZ2 Compact:

В настройках можно включить передачу голоса через LTE (VoLTE) и звонки по Wi-Fi (Wi-Fi Calling) — при условии, что эти опции поддерживаются вашим оператором связи:

Цветопередачу дисплея можно настраивать как выбирая из нескольких пресетов, так и вручную:

В настройках можно активировать "пробуждение" экрана, когда берете смартфон в руку (срабатывает, к сожалению, не так безотказно, как на iPhone X), режим повышенной чувствительности сенсора для работы в перчатках, а также ненужный при таком размере экрана режим управления одной рукой:

Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: выводы, покупка

В прошлые годы "компакты" Sony, хотя и позиционировались как мини-флагманы, по факту часто уступали полноразмерным моделям. В этот раз отличие лишь одно — в Xperia XZ2 Compact не уместилась продвинутая система тактильной отдачи, которая в XZ2 позволяет буквально осязать звуковое сопровождение фильмов и музыку в поддерживаемых приложениях, а также "чувствовать" некоторые элементы интерфейса. Кроме того, "малыш" не поддерживает беспроводную зарядку. В остальном никаких "но": присутствует и тот же мощный процессор, и идентичный объем памяти, и камера, и водозащита, и даже разрешение экрана то же. Поэтому, если вы давно хотели по-настоящему маленький и по-настоящему мощный смартфон на Android с хорошей (пусть и не лучшей на рынке) камерой, то Sony Xperia XZ2 Compact отлично подойдет.

Главное, чтобы вас не смутила его непривычно большая для современных смартфонов толщина, рекордный для серии "компактов" Sony вес и внушительная стоимость. Цена Sony Xperia XZ2 Compact не маленькая — в крупных сетях от 49 990 рублей, но кое-где e;t встречается и по 43 990. Учитывая, что перед нами хоть и маленький, но самый настоящий флагман с топовым процессором Qualcomm, удивляться особо нечему. Если набраться терпения, можно дождаться серьезного падения цены — посмотрите, например, почем сейчас можно купить стоивший прошлым летом на старте 55 000 рублей Xperia XZ Premium.

Если у вас нет принципиальных предпочтений по части ОС (Android или iOS), самым грозным соперником Xperia XZ Compact в борьбе за содержимое вашего кошелька представляется iPhone 8: 64-гигабайтная версия обойдется от 45 000 рублей. Гаджет Apple не намного крупнее, превосходит смартфон Sony по части производительности, снимает лучше, при этом уступая объемом оперативной памяти (2 ГБ) и плотностью пикселей на экране. Другой условный конкурент — Samsung Galaxy S9, который, конечно, не так компактен, но фото снимает лучше (особенно при слабом свете), такой же мощный и выглядит гораздо эффектнее. Правда, устройство Samsung в крупных розничных сетях стоит на 10 000 дороже "официального" Sony, но в некоторых небольших магазинах "корейцы" даже с официальной гарантией уже стоят меньше 50 000 рублей, а "серый" импорт местами еще дешевле.

Подведем итоги обзора Sony Xperia XZ2 Compact

Плюсы:

Уникальное на рынке сочетание маленьких размеров и флагманских возможностей

Четкий и качественный экран

Удобный в руке корпус

Отличный звук

Минусы

Большой для "компакта" вес

Нет аудиоразъема

Камера в автоматическом режиме (а также при слабом свете) уступает лучшим фотосмартфонам на рынке

Набирать текст на небольшом экране труднее