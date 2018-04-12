Американская компания Planet Labs, которая прославилась необычным, "боковым" способом спутниковой съемки, представила новую коллекцию изображений. На снимках с высоты запечатлены Эр-Рияд (столица Саудовской Аравии), гора Фицрой в Патагонии, Хьюстон, Бильбао и Шанхай.

Бильбао, Испания. Нажмите, чтобы увеличить

Объекты предстают не плоскими, как это обычно бывает на спутниковых фотографиях, а объемными, — совсем как в градостроительном симуляторе Sim City. "Когда вы делаете снимок Фицроя с угла, вид становится совершенно другим, — говорит инженер Planet Labs и бывший ученый НАСА Роберт Симмон. — Горы поднимаются до своей господствующей высоты, долины обретают свою глубину, а задний план отступает вдаль. Это как выглядывать из окна самолета, летящего на высоте 450 километров".

Сан-Паулу, Бразилия

Больше изображений можно увидеть в блоге Planet Labs на платформе Medium.

Хьюстон, штат Техас (США)

Компания задействует сеть малых искусственных спутников CubeSat — "кубстатов", которые запускаются на ракетах-носителях в качестве вторичной нагрузки. Поверхность Земли запечатлевается каждый день с оптическим разрешением от 3 до 5 метров.

Planet Labs задействует мини-спутники для различных задач, связанных с сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых и чрезвычайными ситуациями.