Uber займется каршерингом, арендой велосипедов и даже общественным транспортом и попутно превратится из компании, которая постоянно сталкивается с местными властями в "корпорацию добра".

Об этом можно сделать вывод из последнего выступления руководства компании. На днях Uber купил компанию Jump, она занималась прокатом электрических велосипедов. По информации источников TechCrunch сумма сделки составила 200 млн долларов. Нынешние сотрудники Jump войдут в дочернюю компанию Uber. Именно она будет заниматься развитием направления с арендой велосипедов.

Идем дальше. Google и "Яндекс" одновременно представили решение для борьбы с телефонным спамом. В мобильное приложение "Яндекс" для Android добавили автоматический определитель номера. Теперь под цифрами будет высвечиваться название организации, из которой звонят. Подробности – в программе Вести.net.