Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд с просьбой санкционировать немедленную блокировку мессенджера Telegram в случае удовлетворения поданного ранее иска. Об этом представитель ведомства заявил на подготовительном заседании по иску в четверг.

"Данное судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления", — цитирует "Интерфакс" представителя Роскомнадзора.

Суд назначил рассмотрение дела по существу на 10 утра пятницы, 13 апреля – нельзя исключать, что решение по иску будет вынесено в тот же день. Ранее сообщалось, что по закону блокировка будет возможна только в случае отклонения апелляции, которую после удовлетворения судом иска наверняка подадут юристы мессенджера. Однако на сегодняшнее подготовительное заседание они не явились.

Накануне Павел Чиков — руководитель международной группы "Агора", юристы которой защищают мессенджер в российских судах, сообщил, что его коллеги попросили суд перенести первое заседание. Связано это с тем, что, поскольку Telegram Messenger LLC – иностранная компания, подготовка необходимых для представления мессенджера в суде доверенностей требует юридически заверенного перевода документов, на который нужно дополнительное время.

Судья Юлия Смолина на сегодняшнем заседании удовлетворила другое ходатайство Роскомнадзора – о привлечении к делу в качестве третьего лица Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В то же время, разрешение ходатайства о немедленной блокировке она оставила до стадии вынесения решения по существу дела.

В пятницу 6 апреля Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы, потребовав ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Основанием стало то, что компания Павла Дурова не предоставила ФСБ ключи для расшифровки сообщений нескольких пользователей в установленный 15-дневный срок после получения предупреждения. В Telegram считают, что требования о выдаче ключей не только незаконны, но и технически неисполнимы.