Начиная с 15 апреля жители столицы смогут оплачивать проезд в автобусах при помощи банковских карт с бесконтактными функциями PayWave и PayPass, а также мобильных устройств с NFC-чипами (Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новая система бесконтактной оплаты появится в 50 автобусах, следующих через центр столицы по маршрутам №904 (("4-й микрорайон Митина" — "Метро “Китай-город”")), 904к ("4-й микрорайон Митина" — "Тверская Застава") и М1 ("Улица Кравченко" — "Больница МПС"). Чтобы совершить оплату, пассажиру понадобится приложить смартфон или "пластик" к валидатору возле кабины водителя.

Как говорят в мэрии, на оплате бесконтактным способом горожане смогут сэкономить. Цена за одну поездку составит 40 рублей, при покупке у водителя транспортной карты — 55 рублей.

Узнать, поддерживает ли автобус бесконтактную оплату, можно по наклейкам при входе.