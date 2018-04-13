Новая версия операционной системы iOS 11.3 несовместима с экранами iPhone 8, которые были заменены в неавторизованных Apple мастерских. Вышедший в конце марта апдейт превращает устройств в "кирпичи", делая их тачскрин невосприимчивым к нажатиям.

Как рассказал владелец ремонтной мастерской iPhone в Огайо Майкл Обердик, сбой возникает из-за крошечного микрочипа, который отвечает за работу дисплея. После его замены экран iPhone 8 перестает реагировать на прикосновения. Ту же проблему описывает директор мастерской Injured Gadgets в Джорджии Акшай Крипалани: из-за случившегося ему уже пришлось оформить возврат более двух тысяч "айфонов".

Более того, iOS 11.3 может "убить" даже те устройства, которые были починены в фирменных сервис-центрах. Некоторые пользователи жалуются, что после установки обновления выключается датчик освещенности, а iPhone перестает автоматически подстраивать яркость экрана. Как отмечает Engadget, сенсор выключается еще на этапе загрузки ОС.

Похожая ситуация со смартфонами Apple произошла в 2016 году, когда у пользователей, скачавших iOS 9, начала возникать "ошибка 53". Оказалось, что проблема затрагивает те устройства, на которых была произведена замена разбитого экрана или сканера отпечатка пальцев Touch ID в неофициальной мастерской.

В результате после установки апдейта пользователи получали неработоспособный смартфон с "ошибкой 53", которую невозможно было устранить. Apple выпустила исправление спустя неделю после возникновения жалоб.

Позже оказалось, что "ошибка 53" была введена по инициативе самой Apple в целях безопасности — на случай, если злоумышленники захотят похитить информацию, подменив датчик Touch ID.

Apple известна жесткой политикой в отношении ремонта экранов в сторонних мастерских. При этом замена дисплея в авторизованных сервис-центрах — дорогостоящая услуга: в США за починку iPhone 8 возьмут $149, за iPhone X — $279.