В битве за доступный беспилотный автомобиль наметился поворотный момент. Американская компания Luminar представила новый лидар дешевле, а заодно и мощнее конкурентов. Лидар или лазерный радар это основное устройство в беспилотной машине, именно он сканирует окружающее пространство и служит "глазами" автомобиля.

Все нынешние лидары очень дорогие. У лидера рынка компании Velodyne, устройствами, которыми долгое время пользовались все корпорации, один такой радар стоит 75 тысяч долларов.

Luminar утверждает, что им удалось радикально снизить стоимость за счет использования нового типа сенсоров.

А теперь к другим новостям. 10 часов в течение 2 дней. Именно столько основатель Facebook Марк Цукерберг отвечал на вопросы 100 конгрессменов и сенаторов Америки. Это стало одним из главных событий этой недели в мире. Подробности – в программе Вести.net.