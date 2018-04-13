Сегодня провайдеры на территории России начнут ограничивать доступ к серверам мессенджера Telegram. Решение о немедленной блокировке по просьбе Роскомнадзора принял Таганский районный суд. Ранее мессенджер отказался передать ФСБ запрошенные у него ключи шифрования для доступа к переписке некоторых пользователей, таким образом нарушив российское законодательство.

Но прощаться с Telegram пока рано — существует много способов обойти блокировку Telegram на компьютере или мобильном устройстве. Рассказываем о главных из них.

Самый быстрый способ обойти блокировку Telegram

Если Telegram у вас еще работает — откройте бота @socks5_bot или адрес telegram.veesecurity.com и следуйте инструкциям. В первом случае бот по шагам проведет вас через настройку доступа к мессенджеру через прокси-сервер стандарта SOCKS5. Поддержку доступа через такие сервера Telegram добавил в мобильные и десктопные приложения еще в прошлом году. Приветствует робот на английском, но затем, после ввода команды /start, можно будет выбрать и русский. К сожалению, в настоящее время сервис перегружен и отвечает с большой задержкой.

Другие аналогичные боты находятся по адресам @FCK_RKN_bot и @TgVPNbot.

Если боты из-за большой нагрузки работают медленно, можно попробовать другой способ — перейдите в браузере по адресу telegram.veesecurity.com. Там "живет" сервис Connecto Proxy, разработанный компанией Vee Security специалиста по кибербезопасности и автора канала "Сайберсекьюрити и Ко." Александра Литреева. Когда вы нажмете на кнопку "получить бесплатно", сервис сгенерирует для вас уникальные реквизиты для доступа к прокси-серверу. Их можно скопировать в настройки SOCKS5 в мессенджере вручную или, нажав "Включить Proxy", разрешить автоматическое добавление этих данных в Telegram.

Если "роботы" и сайт Vee Security перегружены или вы им не доверяете, сервер SOCKS5 можно также выбрать и настроить вручную. Списки общедоступных (как правило, более медленных, не таких защищенных и находящихся онлайн ограниченное время) и платных (тут со скоростью и безопасностью должен быть полный порядок) серверов SOCKS5 легко обнаружить простым поиском в Google или "Яндексе". Учтите, что мобильные приложения Telegram поддерживают именно прокси, работающие по протоколу SOCKS5, не HTTP.

Вот некоторые адреса, где можно найти бесплатные и платные прокси: TGProxy.me, Sockslist.net, HideMy.name, Free Proxy List, Best Proxies, Proxyhub, Unlockgram. Напомним, SOCKS5 можно настроить как в десктопной версии Telegram на Windows, macOS или Linux, так и в мобильных приложениях, включая официально-альтернативный клиент Telegram X.

Как обойти блокировку Telegram: VPN

Ключевое отличие VPN-сервиса от прокси — он по умолчанию настраивается для работы со всем интернет-трафиком компьютера или мобильного устройства. То есть, установив его, вы перенаправите через сервер предоставляющей услугу VPN компании, что, вероятно, снизит скорость передачи данных даже при использовании платной подписки.

VPN-сервисов в мире существуют десятки, если не сотни — спасибо Китаю с его "великим фаерволом" и деятельности властей других стран по ограничению доступа к вызывающей у них дискомфорт информации. Одни из самых известных коммерческих VPN — это TunnelBear, ZenMate, StrongVPN, CyberGhost и другие. Как правило, пользователь может испытать эффективность сервиса бесплатно, воспользовавшись лимитированным объемом трафика (например, TunnelBear дает 500 Мб) или версией с ограниченной скоростью и вариантами подключения. Большинство сервисов предлагают VPN как для мобильных устройств, так и для ПК с Windows, macOS или Linux.

Самые известные мобильные VPN-приложения — это OperaVPN (iOS, Android), Onavo Protect, CyberGhost (iOS, Android) и VyprVPN (iOS, Android).

Как правило, для использования VPN-приложения не нужно обладать какими-либо специальными знаниями, достаточно следовать инструкциям во время установки.

Как обойти блокировку Telegram: Tor

Это наиболее "хардкорный" способ обхода блокировок — настроив доступ через анонимизирующую сеть Tor вы фактически открываете дверь в "даркнет", где не действуют никакие законы и ограничения. Самый простой способ получить доступ к веб-версии Telegram на десктопе через Tor — скачать одноименный браузер. Но проще все же установить в свой привычный браузер VPN-расширение: от же ZenMate доступен в онлайн-маркетах расширений для Chrome и Mozilla.