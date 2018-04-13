Китайская компания Xiaomi анонсировала высокопроизводительный смартфон Black Shark, ориентированный на любителей игр. Его конфигурация включает жидкостную систему охлаждения, емкую батарею на 4000 мАч, а также новейший процессор Snapdragon 845 производства Qualcomm c ядрами Kryo 385 и графикой Adreno 630.

"Лицом" аппарата служит 5,99-дюймовая ЖК-панель с IPS-матрицей, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9. Экран покрывает 97% цветового пространства DCI-P3. А многоступенчатая ​​интегрированная жидкостная система охлаждения не позволяет чипу нагреваться выше 8° C, говорят в Xiaomi.

Корпус "акулы" обладает X-образной формой — для лучшей хватки, а микрофон позволяет одновременно отвечать на звонки и общаться в голосовом чате, не прерывая игры. microSD-карты у устройства нет, пишет GSMArena.

Работает новинка на Android Oreo вкупе с кастомным лончером JOY UI. Сзади установлены двойная камера: 12-мп (f/1.75) + 20-мп (f/1.75) с объективом 6P и двойной светодиодной вспышкой, спереди — 20-мп селфи-камера (f/2.2).

К смартфону можно подключить Bluetooth-контроллер Black Shark Gamepad. Аксессуар обладает собственным аккумулятором (340 мАч) и спецкнопкой Shark, нажатие на которую позволяет задействовать все вычислительные возможности смартфона для оптимальной игровой производительности.

В интернет-магазине JD.com предзаказы на Black Shark открыты до 20 апреля. Вариант с 8 ГБ "оперативки" и 128 ГБ постоянной памяти обойдется в 3499 юаней (около $557), модель на 6/64 ГБ — в 2999 юаней, или примерно $477. Геймпад продается отдельно за 179 юаней ($28).