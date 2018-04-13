Компания AMD показала 2-е поколение APU — гибридных процессоров Ryzen, в которых центральный процессор объединен с графическим ядром Radeon Vega. Новым флагманом линейки стал "восьмиядерник" Ryzen 7 2700X (максимальная тактовая частота — 4,3 ГГц, TDP — 105 Вт) с восемью вычислительными потоками.

Новинка заменит собой прошлогодние 1800X и 1700X. Её можно будет купить за $329. Для сравнения, i7-8700K с шестью ядрами от Intel продается примерно за $350.

Другая 8-ядерная модель, Ryzen 7 2700 способна выполнять до 16 потоков команд. Максимальная частота — до 4,2 ГГц, паспортное значение TDP (потребление энергии) — 65 Вт, цена — $299. Линейка включает два 6-ядерных "камня" Ryzen 5 с 12 потоками: 2600X (4,2 ГГц/95 Вт/$229) и 2600 (3,9 ГГц/65 Вт/$199). Конкурент нового 199-долларового чипа AMD от Intel, Core i5-8500, стоит примерно столько же.

Все новые процессоры построены на Zen+ — слегка улучшенной версии 12-нанометровой архитектуры AMD, так что апдейт можно считать инкрементальным. Дебют "мажорной" версии платформы, Zen 2, запланирован на следующий год.

Новинки работают на новом чипсете X470 для материнских плат на сокете AM4 и поддерживают технологию StoreMI, которая ускоряет работу диска, позволяя SSD-накопителям, традиционным жестким дискам и модулям оперативной памяти работать сообща, пишет Engadget. Больше деталей о чипах будет рассказано 19 апреля, когда новинки поступят в продажу.