У пользователей обновленной веб-версии Gmail появится возможность отправлять письма, которые будут автоматически удаляться спустя некоторое время после прочтения. Похожая функция есть в некоторых других почтовых сервисах, например ProtonMail.

"Секретное" письмо должно быть отослано в "конфиденциальном режиме". В него можно будет перейти, нажав на иконку с часами и замком на этапе составления сообщения. Получатель не сможет переслать такое письмо другому человеку, распечатать, скопировать или вставить его содержимое, сообщает TechCrunch со ссылкой на собственный источник.

Отправитель сможет настроить таймер на неделю, месяц или даже несколько лет — ровно столько времени получатель сможет просматривать сообщение прежде, чем оно исчезнет на всегда. Также послание можно будет защитить паролем или пин-кодом из СМС.

Как будет работать "конфиденциальный режим", пока непонятно. Неясно также, разрешит ли Gmail интеграцию со сторонними службами, и будет ли нужно пользователю входить в свой Google-аккаунт.

Больше о готовящемся редизайне инженеры компании расскажут на конференции Google I/O, которая стартует 9 мая в Маунтин-Вью. У веб-версии Gmail обновится дизайн, будут внедрены функции "умных" ответов Smart Reply (как в мобильных приложениях) и Snooze, а также возможность чтения писем в офлайне. Запуск нового сайта для подписчиков бизнес-плана G Suite и рядовых пользователей Gmail произойдет в течение ближайших недель.