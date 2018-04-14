Telegram вне закона, глава Facebook дает показания, данные москвичей утекают через метро, а художественная обработка фото и видео по-прежнему в тренде: главные события мира высоких технологий в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Как принимали решение о блокировке Telegram, когда на самом деле перекроют доступ к мессенджеру и есть ли у проекта Павла Дурова шансы не пострадать от шага российских властей.

— Как Марк Цукерберг ходил на Капитолийский холм каяться перед сенаторами, что из этого вышло и как в общем тренде растущего недоверия к крупнейшей социальной сети выступил Роскомнадзор.

— Система Wi-Fi на московском общественном транспорте долгое время позволяла получать доступ к данным пользователей. Как работала уязвимость и что по ее поводу заявили в компании-операторе.

— Instagram теперь позволяет добиваться эффекта боке — размытого заднего фона — чисто программными средствами на обычных, "однокамерных" телефонах.

— Uber раскрыл планы достижения мирового господства. Компания хочет стать единым порталом, через который будут реализовываться все транспортные нужды пользователей — от аренды велосипедов до покупки билетов на поезд.

— Технологии на грани колдовства: в Массачусетском технологическом институте разработали устройство, которое позволит давать команды голосовым ассистентам без слов. В основу легла технология считывания нервных импульсов.