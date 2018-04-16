Блокировка Telegram в России начнется сегодня. Как стало известно агентству "Интерфакс", адреса для блокировки РКН добавит в выгрузку для операторов связи и интернет-провайдеров в понедельник 16 апреля.

И судя по скриншотам, появившимся в сети накануне вечером, адреса web.telegram.org и t.me уже находятся в списке "сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено". Теперь дело за провайдерами. У них есть сутки, чтобы выгрузить данные о сайтах, подлежащих блокировке из реестра Роскомнадзора. Так что у завсегдатаев Telegram еще есть сегодняшний день. Ну и у команды Павла Дурова, соответственно, тоже.

На решение суда Дуров отреагировал в Instagram героической фотографией – с комментарием про свободу, а во "ВКонтакте" – обещанием обходить блокировку так, что пользователю делать ничего будет не нужно – но с оговоркой: не факт, что эти методы сами по себе сработают. Главный его совет – не переустанавливать приложение. Дело в том, что один из самых действенных шагов со стороны регулятора – обращение к платформам (к Apple и Google) с требованием убрать Telegram из магазинов приложений, App Store и Google Play. Такое препятствие тоже в принципе можно обойти. Другой вопрос, что вряд ли много пользователей захотят возиться с установкой приложений вручную или просто смогут справиться с этим процессом.



Как показывает опыт других стран – например, Ирана, где Telegram запрещали в декабре из-за массовых протестов – обходить блокировку готовы только 10% аудитории мессенджера. И здесь важно, что основа устойчивости любого мессенджера – это полнота его контактов. Чем меньше там ваших друзей и коллег, тем менее активно вы будете им пользоваться. А блокировка вкупе с нестабильными и медленными прокси-серверами обеспечат все больший отток аудитории. Очевидно, уйдет она к конкурентам: WhatsApp и Viber. Или в проекты Мэйл.ру: ICQ и "ТамТам", это мессенджер, привязанный к "Одноклассникам". ICQ говорит, что темпы регистраций за последнее время выросли втрое, "ТамТам" и вовсе заявил о десятикратном росте и каком-то невероятном количестве каналов – их там якобы уже 160 тысяч.

И уже появилась информация о том, что официальные Telegram-каналы компаний и СМИ начали съезжать в другие сервисы. Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко перешел в ICQ. Департамент информационных технологий Москвы – в TamTam. Следить за новостями МИД России можно будет в мессенджере Viber. Федеральная антимонопольная служба России рекомендовала подписываться на странички ведомства в Facebook, Twitter, YouTube и "ВКонтакте".

В любом случае, российская аудитория Telegram – это 12 миллионов человек, и тут есть что делить. Ну а сам Дуров, теряющий часть этой аудитории – взамен, во всяком случае, в краткосрочной перспективе, получит в западных СМИ рекламную компанию и образ бунтаря, борца за неприкосновенность переписки и вероятно бум интереса и инвестиций вокруг своего ICO. Если правда за мессенджер вплотную не возьмутся в Иране, где его хотят заблокировать теперь уже навсегда (а это пятая часть всех пользователей), и в Америке, где доверие к бизнесам родом из России сейчас, так скажем невелико.