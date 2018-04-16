Компания Sony объявила в понедельник о расширении линейки премиальных смартфонов XZ2 (обзоры Xperia XZ2 и XZ2 Compact уже опубликованы на нашем сайте). Третьим гаджетом в ней стал Xperia XZ2 Premium — аппарат, внешне похожий на XZ2, но с 4K-экраном и, впервые среди смартфонов японской компании, со сдвоенной камерой. Она, утверждает производитель, позволит устройству делать качественные снимки ночью или в плохо освещенных помещениях.

Диагональ экрана новинки лишь немного больше, чем у XZ2 — 5,8 дюйма против 5,7, при этом разрешение – 4K (2160 x 3840) против Full HD+. Да, у "премиального" смартфона будет экран не модных пропорций 18:9, а привычных 16:9. Дисплей также поддерживает отображение HDR-конента.

Форма корпуса и прочие аспекты "языка дизайна" те же самые, что и у дебютировавших на MWC2018 аппаратов, совсем не похожие на гаджеты Sony, выходившие в предыдущие несколько лет. Унаследовала новинка от XZ2 и необычный вибромотор, позволяющий дополнять синхронными тактильными ощущениями происходящее на экране — будь то взаимодействие пользователя с интерфейсом, игра или видеоролик.

Самое интересное в Sony Xperia XZ2 — сдвоенная камера, таких Sony еще не делала. Использованы (как, например, во флагманских аппаратах Huawei) объективы с одинаковой оптикой, но разные сенсоры — один снимает черно-белую картинку, но очень четкую и нетребователен к освещению, другой фиксирует цветное изображение. Затем данные с обоих анализируются новым сигнальным процессором AUBE и составляются в финальное фото. То же самое происходит и при съемке видео.

В Sony утверждают, что в итоге камера Xperia XZ2 Premium обладает высочайшей светочувствительностью, ранее достижимой лишь у камер со сменными объективами. При фотосъемке максимальное значение ISO — 51 200, при записи видео — 12 800. Производитель утверждает, что сдвоенная камера позволяет даже на таких значениях светочувствительности получать качественные, не слишком зашумленные изображения. Также поддерживается съемка сверхзамедленного видео с частотой кадров 960 в секунду при разрешении FullHD.

У сдвоенной камеры будут портретный режим, который в Sony назвали просто "режим боке", и режим черно-белой съемки изображений повышенной четкости. Вот только доступны они станут лишь в третьем квартале 2018-го года с программным обновлением (сам смартфон обещают выпустить "этим летом"). Похоже, японской компании все никак не удается нанять квалифицированных программистов в достаточном количестве.

Характеристики Sony Xperia XZ2 Premium включают процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти (на 2 ГБ больше, чем у XZ2) и поддерживающий беспроводную зарядку аккумулятор емкостью 3540 мА*ч. Кроме того, фронтальная камера отличается разрешением 13 мегапикселей (у XZ2 и "компакта" — 5 мегапикселей). Аппарат защищен от попадания воды и пыли (IP65/68). Начать продажи новинки компания обещает летом, тогда же, видимо, назовут и цену.