Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy J2 Pro, который лишен способности выхода в Сеть. Несмотря на слово Pro в названии, устройство не обладает возможность подключения к 3G, LTE и Wi-Fi.

Новинка ориентирована пользователей, которые опасаются большого счета за передачу сотовых данных, параноиков, боящихся слежки или кражи персональной информации, а также на детей и пожилых людей, которым такая функция может быть просто не нужна.

В остальном J2 Pro — рядовой Android-смартфон уровня ниже среднего. В него установлен 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, 1,5 гигабайта оперативной памяти и батарея на 2600 мАч. В качестве экрана используется 4,9-дюймовая Super AMOLED-панель qHD. В наличии две камеры: основная на 8 мегапикселей и 5-м "фронталка".

В Южной Корее J2 Pro продается за 199 тысяч 100 вон, или примерно за $185. Новинка доступна в черном или золотистой расцветках. Поступит ли она в продажу на других рынках, не уточняется.

В марте на Indiegogo профинансировали проект минималистичного телефона Light Phone 2. Этот аппарат задумывается как "легкая" альтернатива смартфону: с него можно только звонить, обмениваться сообщениями, ставить будильник, прокладывать маршрут на картах, слушать музыку и заказывать машину Uber. Устанавливать другие приложения на него нельзя.