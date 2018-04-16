Производителям смартфонов следует лучше осведомлять потребителей о рисках, связанных с чрезмерным увлечением гаджетами. Об этом в колонке для журнала Wired написал Тони Фаделл — бывший инженер Apple, один из авторов медиаплеера iPod и основатель производителя "умных" термостатов Nest, впоследствии купленного Google.

"Возьмите в качестве аналогии здоровое питание: у нас есть рекомендации от ученых и диетологов насчет количества белка и углеводов, которое следует включить в наш рацион; у нас есть стандартизированная мера измерения, позволяющая узнавать вес; и у нас есть нормы, предписывающие частоту занятия физическими нагрузками", — написал Фаделл.

По его мнению, ответственность за умеренное "цифровое питание" также должны взять на себя производители электроники и создатели приложений. "Мы должны быть в состоянии видеть, на что тратим время, и, если захотим, быть способны изменить свою активность соответствующим образом. Нам нужны 'весы' для нашего цифрового веса, какие у нас есть для физического", — считает инженер.

Фаделл посоветовал пользователям не "переедать", а разработчиков призвал создать инструмент, который мог бы отображать историю использования устройством. Приложение должно быть похожим на выписку по банковской карте – "чтобы люди могли видеть, сколько времени они проводят за чтением электронной почты, например, или за прокруткой постов", заключил он.

Как показывает недавно проведенное в США исследование, чрезмерное использование смартфонов может привести к тревожности, депрессии, проблемам со сном, неспособности сконцентрироваться на значительное время и другим проблемам. По результатам опроса Deloitte, среднестатистический американец обращается к смартфону примерно 47 раз в день. Однако частота использования продолжает расти среди самых молодых пользователей (18–24 года): она увеличилась за минувший год с 82 до 86 раз в день.