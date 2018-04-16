Глава Telegram и сооснователь "ВКонтакте" Павел Дуров отреагировал на блокировку мессенджера словами о том, что качество жизни россиян упадет, а угроза террористической угрозы сохранится. Решение о запрете Telegram предприниматель назвал антиконституционным и заявил о намерении продолжать отстаивать право россиян на тайну переписки.

"Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен, — написал Дуров на своей странице во "ВКонтакте". — Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN".

Отток пользователей из Telegram в другие сервисы, счел Дуров, приведет к снижению уровня национальной безопасности, поскольку "часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook".

Российские интернет-провайдеры и сотовые операторы начали ограничивать доступ к ресурсам Telegram сегодня, 16 апреля, в соответствии с решением суда. Суд постановил, что сервис, созданный командой Дурова, нарушил российские законы, не предоставив по требованию ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей.

Среди адресов, внесенных в реестр для блокировки, находится, например, официальный сайт мессенджера по адресу telegram.org.