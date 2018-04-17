У пользователей Android-приложения мессенджера WhatsApp появилась возможность возвращать файлы, стертые из памяти устройства. Восстановлению подлежат документы, голосовые сообщения, "гифки" видео и фотографии, удаленные не позднее нескольких месяцев назад.

Новая функция доступна в версии 2.18.113 клиента WhatsApp. Редакция сайта WABetaInfo смогла "воскресить" документы 2–3-месячной давности, а вот медиафайл, удаленный в августе 2017 года, вернуть не удалось — мессенджер посоветовал обратиться к отправителю.

При этом важно, чтобы у пользователя было сохранено оригинальное сообщение WhatsApp, к которому был прикреплен файл. Иначе восстановить восстановить его будет невозможно.

Ранее стертые файлы хранились на серверах WhatsApp в течение 30 дней, после чего исчезали навсегда. Эта мера была введена на случай, если по каким-то причинам файлы пропадут из директории sdcard/WhatsApp/. На iOS-устройствах новая функция недоступна.