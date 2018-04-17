Блокировка мессенджера Telegram Роскомнадзором не сказалась на количестве просмотров публикаций в популярных русскоязычных Telegram-каналах. Большинство из них даже нарастили охват — об этом свидетельствуют данные самого популярного в Рунете сервиса статистики работающих в мессенджере СМИ, tgstat.ru.

Так, из первой десятки каналов суммарный охват постов снизился лишь у одного. У остальных прирост просмотров составил от нескольких процентов до нескольких десятков процентов — это типичная картина для понедельника, когда люди начинают интересоваться новостями активнее, чем на выходных.

Вот как выглядит ТОП-10 русскоязычных Telegram-каналов по итогам понедельника, 16 апреля:

Напомним, накануне в полдень Роскомнадзор объявил о начале блокировки интернет-ресурсов "организатора распространения информации в сети интернет", компании Telegram Messenger LLC. Это было сделано по решению суда, который установил факт нарушения мессенджером российского законодательства. Компания не предоставила ФСБ ключи шифрования для доступа спецслужбы к переписке нескольких пользователей Telegram.

Тогда же начали поступать сообщения о сбоях в работе мессенджера, был перекрыт доступ к его официальным интернет-сайтам. Вечером в понедельник, как передает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, Роскомнадзор приступил к рассылке уведомлений владельцам прокси-серверов, обеспечивающих обход блокировки. Ведомство предупредило, что доступ к ним также будет ограничен. В качестве основания Роскомнадзор указал призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность — в этом случае по закону для блокировки не нужно санкции суда, достаточно решения Генпрокуратуры.

Вечером в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство было вынуждено ограничить доступ к некоторым IP-адресам провайдера "облачных" услуг Amazon Web Services — Telegram стал использовать их вместо заблокированных днем. Кроме того, Роскомнадзор обратился к Apple и Google, чтобы те удалили приложения мессенджера из своих магазинов. Однако в 9 утра вторника по московском времени программы доступны и в App Store, и в Google Play.