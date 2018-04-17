Роскомнадзор, выполняя решение суда о блокировке мессенджера Telegram, заблокировал сотни тысяч IP-адресов, принадлежащих сервису Amazone. Как заявил глава ведомства в интервью "Ведомостям", изначально Telegram использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, но Роскомнадзор отправил их на блокировку. Потом мессенджер, стараясь сохранить свою работоспособность в России, перешел на подсети Amazon – это около 600 000 IР, и они также отправлены на блокировку. К вечеру Telegram перешел на IР-адреса еще одного ресурса (их около 540 000), и они также будут заблокированы в ближайшее время.

Дело в том, что Amazone – крупнейший провайдер облачных решений, серверных мощностей. Вместе с Google они главные мировые игроки этого рынка и на ресурсах этих компаний работает огромное количество разного бизнеса. И именно с блокировкой адресов глобальных облачных сервисов связывают начавшиеся минувшим вечером перебои в работе российских компаний самого разного профиля. От ритейла до курьерской службы и онлайн-курсов английского.

К другим новостям. Apple встроила в свое приложение "Карты" данные, предоставленные российской компанией "2ГИС" – названия, фотографии и отзывы для 2 млн организаций. Собственно всё то, чем славится этот сервис, подробные, а главное, актуальные, перепроверенные людьми данные. То, что как правило невозможно получить средствами автоматизации, что не видно со спутников и чего нет в глобальных справочниках.

Семен Панин, PR-менеджер компании "2ГИС": "В "2ГИСе" вы видите абсолютно всю информацию, которая может понадобиться обычному пользователю или обычному горожанину – контакты, соцсети, точный адрес и самое важное – вход в компанию, он у нас показан стрелками, отзывы, чтобы вы могли составить мнение и решить – нужно ли идти в эту компанию. Весь спектр данных, которые могут понадобиться горожанину."

"2ГИС" работает 9 странах и 345 городах. В основном, речь о странах СНГ, но компания занимается проектами в том числе в Чили и в Италии. Информацию "2ГИС" собирает в том числе самостоятельно. Там работают штатные пешие картографы, которые физически обходят адреса и всё документируют, а специалисты колл-центра уточняют данные по телефону у самих компаний, например, время работы и точный адрес.

Недавно сервис внедрил роботов, которые также собирают информацию по телефону с помощью скриптов и искусственного интеллекта. И что любопытно, данные в карты Apple начали отдавать почти месяц назад, но известно стало об этом только теперь, когда на резкое улучшение информативности карт Apple обратили внимание журналисты. Сама компания распространяться об этом не может по условиям договора с Apple, так же как и о финансовой стороне сотрудничества.

Семен Панин, PR-менеджер компании "2ГИС": "Мы фактически начали сотрудничать с Apple Maps с середины марта. Первым городом, который запустился в Apple Maps была Москва, дальше подключились все остальные города России, где есть "2ГИС", 290 городов, по сути туда входят все крупные города России. Мы передаем Apple Maps абсолютно все данные о компаниях, которые есть в "2ГИС", отзывы на эти компании, которые пишут пользователи и фотографии, которые добавляют пользователи к этим компаниям. Работает все очень корректно, другого мы и не ожидали, интеграция прошла очень гладко."

То, что журналисты заметили все это лишь через месяц, вероятно, еще одно свидетельство низкой популярности родных карт Apple у российских пользователей. Что, впрочем, вполне объяснимо. Даже в центральных регионах, в Москве, эти карты не показывают домов, например. И Apple пытается поднять актуальность своего российского сервиса с помощью партнеров. С 2012 года поиск по объектам на карте обеспечивает "Яндекс". Теперь вот появилась интеграция со справочником "2ГИС".