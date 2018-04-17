Власти Франции заявили о намерении разработать собственный защищенный мессенджер, в котором могли бы общаться президент Эммануэль Макрон и члены правительства. Такая необходимость обусловлена опасениями, руководства страны, что должностные лица обсуждают рабочие вопросы в Telegram и WhatsApp.

Решение "пересадить" министров на местную разработку было принято на фоне попыток заблокировать Telegram на территории России и утечек персональных данных из Facebook (владельца WhatsApp). "Нам нужен безопасный сервис передачи сообщений, который не шифруется США или Россией, — цитирует Reuters пресс-службу правительства Франции. — Когда начинаешь думать о потенциальных взломах, которые могут произойти, приходится брать инициативу в свои руки".

"Доморощенный" мессенджер уже тестируют около 20 госслужащих. Как ожидается, всех чиновников высшего звена в обязательном порядке переведут на защищенный сервис этим летом. Впоследствии доступ к программе может быть открыт всем гражданам Франции.

В пресс-службе сказали, что господрядчик разработал приложение на базе открытого исходного кода, размещенного в интернете. Какой именно код или мессенджер был взят на основу, не уточняется.

Российские интернет-провайдеры и сотовые операторы начали ограничивать доступ к ресурсам Telegram 16 апреля в соответствии с решением суда. Суд постановил, что сервис, созданный командой Павла Дурова, нарушил российские законы, не предоставив по требованию ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей.

Помимо ресурсов самого мессенджера, Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google. Их инфраструктурой Telegram пользуется для обхода блокировок.