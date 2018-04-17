Apple намерена интегрировать технологии виртуального киоска Texture, купленного ею в марте, в мобильное приложение Apple News ("Новости"). Также компания планирует к запуску собственный сервис, открывающий пользователям доступ к каталогу цифровых изданий по подписке.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, новый сервис запустят в следующем году. Работать он будет по аналогии с Apple Music, предлагая к прочтению любое количество журналов и газет за фиксированную месячную плату в размере $9,99. Часть выручки Apple распределит между издателями-партнерами.

По данным агентства, после поглощения Apple уволила из Texture примерно 20 человек, включая помощников, инженеров и мнеджеров. Всего в компании работает около 100 сотрудников.

О сделке с Texture было объявлено в середине марта. Взяв сервис под крыло, Apple, во-первых, сможет оживить приложение "Новости" и расширить ассортимент встроенного в iOS магазина электронных журналов, находящегося в несколько подзаброшенном состоянии. Во-вторых, после волны фейковых новостей, прокатившейся по Facebook, компания сможет позиционировать себя в качестве доверенного источника информации.

Apple хочет зарабатывать больше на продажах цифрового контента. В 2017-м финансовом году продажи этого сегмента выросли на 23% — до $30 миллиардов. К 2021 году фирма поставила себе цель нарастить выручку до $50 миллиардов. Сейчас Apple продает подписки на дополнительное место в "облаке" iCloud и музыкальный сервис Apple Music, а также получает комиссию с продаж, оформленных в сторонних приложениях из App Store.