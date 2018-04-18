В интервью газете "Известия", где также говорилось о ходе блокировки Telegram и возможности ограничения доступа к Facebook, глава Роскомнадзора Александр Жаров озвучил позицию властей в отношении граждан, продолжающих пользоваться заблокированным мессенджером.

По его словам, ни у Роскомнадзора, ни у Федеральной службы безопасности нет "вопросов и претензий" к тем, кто ведет в Telegram каналы или создает ботов. "Вопрос не к пользователям, вопрос к администрации мессенджера", — заявил Жаров, а "конфликта между органами власти и аудиторией мессенджера нет".

Руководитель российского телеком-регулятора также раскритиковал попытки "некоторых Telegram-каналов призвать к массовому скачиванию VPN" как проявление снобизма самопровозглашенной интеллектуальной элиты. "Это попытка выставить себя элитой: "Мы на балу, а вы, кто не скачал, наблюдайте в окошко"", — заявил он.

Жаров отрицает, что блокировка Telegram, как пишут некоторые в интернете, — это часть задуманной кем-то операции по замене одного мессенджера на другой, например — принадлежащий Mail.Ru Group TamTam, интегрированный с соцсетью "Одноклассники".

"Никаких переговоров на эту тему никто со мной не вел. И мне кажется, что заставить пользователя одномоментно отказаться от какого-то привычного ему сервиса, например, Telegram, и массово предложить ему устремиться в "ТамТам" или куда-то еще — невозможно", — заявил глава ведомства.