В России до конца 2018-го может быть ограничен доступ к крупнейшей в мире социальной сети — Facebook, если сервис не приведет свою деятельность в соответствие с российским законодательством. Об этом в интервью газете "Известия" заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке".



Александр Жаров, глава Роскомнадзора в интервью "Известиям"

По словам главы телеком-регулятора, разговоры о том, что он "всё спускает с рук Facebook", не соответствует действительности: встречи представителей Роскомнадзора и американской соцсети проходят примерно раз в полгода. Последняя состоялась в феврале, и на ней российские чиновники "еще раз проговорили" свою позицию. О том, что они услышали в ответ, Жаров не рассказал.

Прокомментировал он и блокировку Telegram. Администрация мессенджера, заявил Жаров, "демонстрирует полное нежелание взаимодействовать. На данный момент, сказал глава Роскомнадзора, заблокированы 18 подсетей на Amazon и Google, IP-адреса из которых Telegram использует для работы в России.

Жаров подробно описал, как происходила блокировка используемых мессенджером для работы подсетей крупнейших мировых провайдеров облачных услуг: специалисты Роскомнадзора добавляли их адреса в выгрузку для блокировки провайдерами, после этого Telegram начинал "резко деградировать", затем "переезжал" в другие подсети и все повторялось с начала.

Жаров высказал надежду, что для Amazon и Google, с которыми у Роскомнадзора "коммуникация есть", "первичен их бизнес, а не политические мотивы". Он вновь опроверг сообщения о том, что в процессе борьбы с Telegram от блокировок Роскомнадзора пострадали добропорядочные сервисы, использовавшие те же подсети. Недоступность официальногос айта своего ведомства во вторник вечером Жаров объяснил "сильными DDoS-атаками".