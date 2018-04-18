Накануне министерство торговли США запретило американским компаниям продавать комплектующие ZTE, нарушившей условия санкционного режима в отношении Ирана и КНДР. Фирме, утратившей право закупать процессоры Qualcomm и звуковые системы Dolby в течение семи лет, также грозит потеря лицензии на установку операционной системы Android.

Руководство компании активно строит возможные сценарии развития событий, сообщает Bloomberg. По информации агентства, юристы ZTE уже встречались с представителями Google и обсуждали сложившуюся ситуацию.

ZTE была признана виновной в том, что она продавала Ирану и КНДР оборудование, в котором были задействованы американские комплектующие. Как сказано в решении властей, фирма "никоим образом не может участвовать ни в каких сделках с товаром, программным обеспечением и технологией… которые экспортируются или подлежат экспорту из США". Кроме Qualcomm, китайцы покупали чипы у Intel, а также оптические элементы у Acacia Communications и Lumentum Holdings.

Потеря Android станет сильным ударом для китайцев — скорее всего, им придется полностью уйти с американского рынка. Альтернатив у ZTE немного: Microsoft и HP больше не занимаются разработкой смартфонных ОС, iOS ограничена устройствами Apple, а собственной мобильной платформы у компании нет. Теоретически, ZTE может привлечь Samsung Tizen либо сама создать ответвление на базе Android.