Facebook, меняет систему контроля конфиденциальности. Это связано с новым регламентом защиты данных, который вступит в силу уже 25 мая на территории Евросоюза и который фактически требует спрашивать разрешения на использование всего, что любой онлайн-сервис узнает о своём пользователе.

На всякий случай, Марк Цукерберг заявил, что правила, разработанные для Европы, будут действовать в Facebook по всему миру. В ближайшее время каждому из 2 миллиардов пользователей из любой страны Facebook предложит обновить настройки приватности. Например, настроить параметры, которые могут видеть рекламодатели.

Также Facebook будет спрашивать пользователей, готовы ли они делиться информацией о политических, религиозных взглядах и семейным положением. В соцсети станет проще удалять личные данные. Но при этом Facebook вернет систему распознавания лиц пользователей, которая ранее была отключена в Канаде и Европе, ибо возможность автоматически отмечать пользователей на фото, как считалось, нарушает приватность и незаконно собирает биометрические данные людей. Теперь же речь о том, что распознавание лиц позволит запретить публикацию фотографий без ведома сфотографированного.

Интересно, что на прошлой неделе американские сенаторы, которые пытались выяснить как из Facebook в британскую PR-компанию утекли данные десятков миллионов американцев, спросили Марка Цукерберга, необходимо ли разрабатывать аналогичные нормы для США. Глава Facebook не ответил на вопрос конкретными предложениями, но признал что эта тема стоит обсуждения. Заметим, что по европейским правилам, нарушение нового регламента обойдется в десятки миллионов евро и вплоть до 4% годового дохода. То есть недавний американский скандал обошелся бы Facebook в астрономическую сумму.

А теперь к другим новостям. Принадлежащий Mail.ru картографический сервис Maps.me стал партнером Ростуризма. В приложении будут доступны туристические маршруты по городам проведения чемпионата мира по футболу, а также в отдельную категорию выделят важные для гостей объекты – стадионы, места получения паспорта болельщика, уличные экраны, на которых будут показывать матчи. Как говорят в Ростуризме, очень важно, что вся навигация по этим объектам будет доступна офлайн, что небесполезно для туристов-иностранцев в роуминге.

Представители Maps.me отмечают, что готовая база для работы с туристами есть – у приложения уже более 90 миллионов установок, и большинство из них приходится не на Россию. В основном, сервисом, достоинство которого именно офлайн навигация, пользуются как раз европейские и ближневосточные туристы. Причем в основном молодые, любители самостоятельных путешествий. На них и рассчитана новая функция "маршруты". Их, кстати, можно будет создавать самим. И делиться ими.

Евгений Лисовский, руководитель сервиса Maps.me: "Мы как раз движемся в направлении контента, создаем дополнительные туристические сервисы вокруг карт. Карта – это некая отправная точка, которая нам нужна постоянно, но когда мы приезжаем на место, нам нужна дополнительная информация. В прошлом году мы запустили рейтинги и отзывы, постепенно их качество увеличивается, вовлеченность будет выше. И "Маршруты" будут вовлекать людей, делиться локальным опытом."

Правда, у новой функции пока хватает недостатков – маршруты можно скачивать только с сайта Maps.me, подгрузить их из самого приложения невозможно. Кроме того, по ним нет навигации – вы можете просто сами идти по маркерам. Еще одна проблема – отсутствие маршрутов наземного общественного транспорта, навигация доступна только с учетом метро. Создатели сервиса обещают разобраться с проблемой в ближайшие пару месяцев. Интересная деталь – в Ростуризме говорят, что были готовы сотрудничать с любым сервисом. И выбрали именно Maps.me не из-за того, что проект принадлежит российской Mail.ru, а потому, что откликнулся на предложение о совместной работе. Google, говорят, не захотел.