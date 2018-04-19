Microsoft доработала свою программу Microsoft Translator (Android, iOS, но владельцам устройств Apple обновления придется подождать еще пару дней) таким образом, чтобы более качественный машинный перевод на основе нейросетевых алгоритмов работал и без подключения к интернету.

Вот что сказано в описании апдейта Android-приложения: "Обновленные автономные языковые пакеты на основе нейронных сетей для следующих языков: Арабский, китайский (упрощенный), французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, испанский, тайский". Носители этих языков смогут общаться при помощи программы, не используя подключение к сети (которое в зарубежных поездках может быть дорого или вообще недоступно).

Ранее нейросетевые алгоритмы также работали в приложении (как и в случае, например, с конкурирующим "Переводчиком Google"), однако лишь когда у устройства была возможность подключаться к выполняющим необходимые вычисления мощным серверам. В офлайновом режиме использовался традиционный, статистический машинный перевод (Google Translator работает так до сих пор).

С осени 2017-го функция автономного нейросетевого перевода в Microsoft Translator была доступна на некоторых Android-смартфонах с выделенным чипом для нейросетевых вычислений — например, Huawei Mate 10. Теперь, говорят в Microsoft, программу доработали таким образом, чтобы слегка модифицированному нейроctntdjve переводу хватало ресурсов большинства современных смартфонов или планшетов.

Как говорится в официальном блоге приложения, функцией могут воспользоваться и сторонние разработчики, использующие в своих программах API Microsoft Translator.

Для работы оффлайнового нейросетевого перевода пользователям приложения нужно будет скачать обновленные языковые пакеты. В Microsoft отмечают, что объем скачиваемых данных уменьшился на 50%, а качество перевода (по сравнению с обычным, статистическим машинным переводом, основанным на сравнении больших объемов языковых пар) возросло в среднем на 23 процента.