Разработчики приложений больше не могут прибегать к домену Google в качестве средства для обхода государственной цензуры. Служба хостинга Google App Engine перестала поддерживать функцию фронтинга, позволявшую пропускать сторонний трафик через домен поисковика.

Задействуя сетевую архитектуру американской компании, приложения, запрещенные на территории некоторых стран, могли обходить блокировки, перенаправяя данные на собственные сервера через домен Google.com.

К технологии фронтинга прибегал в том числе Telegram, доступ к которому в России начал ограничиваться с 16 апреля. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных не только ресурсы самого мессенджера, но и около 16 миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google. Их инфраструктурой Telegram пользовался для обхода блокировок. Лишившись доступа к технологии Google, сервису Павла Дурова будет сложнее уходить от ограничений.

Первыми изменения в сетевых настройках Google заметили разработчики анонимайзера Tor 13 апреля. Как сообщает The Verge, позднее технические проблемы начали испытывать крупные VPN-сервисы и защищенные мессенджеры, включая Signal, GreatFire.org и Psiphon.

В Google заявили, что изменения в сетевой архитектуре намечались уже давно. "Фронтинг никогда не являлся поддерживаемой функцией, однако но недавнего времени он работал из-за особенностей нашего ПО. Мы постоянно совершенствуем нашу сеть, и отключение фронтинга — это часть запланированного обновления, — сказали в пресс-службе компании. — У нас нет никаких планов, чтобы предлагать эту функцию".