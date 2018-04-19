Компания Huawei показала два новых устройства под молодежным брендом Honor: флагманский-смартфон и ультрабук. Обе новинки продолжают традиции, заданные Apple: верхушку экрана Honor 10 украшает "монобровь", как у iPhone X, а алюминиевое шасси MagicBook делает его практически неотличимым от MacBook Air.

Смартфон располагает полностью стеклянным корпусом, переливающимся из зеленого в фиолетовый, и 5,84-дюймовым ЖК-экраном Full HD. Внутри установлен чип Kirin 970, "ускоренный" функциями искусственного интеллекта — таким же оснащены Huawei Mate 10 Pro, P20 и View 10.

Ни нижней кромке разместились порт USB Type-C и аудиоразъем для наушников. За фото- и видеосъемку отвечают два объектива (f/1.6): на 16 и 24 мегапикселя, за селфи — 24-мп камера.

В Китае Honor 10 начнут продавать 27 апреля. За 2599 юаней ($414) можно будет купить модель с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, за 2999 юаней ($478) — вариант с накопителем вдвое большей емкости. Цена устройства в других странах будет уточнена позднее.

Вместе со смартфоном Huawei показала 14-дюймового дебютанта серии Honor. Ноутбук MagicBook располагает ультратонким корпусом — 15,8 мм в толщину, а его вес не превышает 1,5 кг. Матовая панель с IPS-матрицей обладает разрешением 1080р и покрывает 45% пространства NTSC. Заявленный уровень контрастности — 800:1, яркости — 250 нит.

В "волшебный" ультрабук упакованы чипы Intel 8-го поколения (i5-8250u либо i7-8550u), 8 ГБ "оперативки", SSD-накопитель на 256 ГБ и графика Nvidia MX150 с 2 ГБ видеопамяти GDDR5. Увесистой батареи (57,4 Вт) должно хватить на 12 часов автономного использования.

От USB-C MagicBook заряжается с 0 до 70% за час. Сбоку находится сканер отпечатков пальцев, который снимает блокировку за 0,9 секунды. Система, говорят в Huawei, загружается за 7,6 сек.

В Китае цена на модель с процессором i5 начинается с 5000 юаней ($800), на i7 — с 5700 юаней ($910). Выйдет ли новинка на международном рынке, в Huawei расскажут отдельно.