В периодах неработоспособности сайта Роскомнадзора в последние дни виноваты неизвестные из-за рубежа. Об этом в пресс-службе ведомства заявили "Интерфаксу". Также регулятор объявил в пятницу о блокировке 18 VPN- и прокси-сервисов, позволявших пользвоателям обходить блокировку Telegram.

"Атаки (на сайт Роскомнадзора) были произведены из-за рубежа с использованием специализированных бот-сетей", — цитирует информагентство представителя пресс-службы российского телеком-регулятора. При этом, утверждают в Роскомнадзоре, "все атаки были успешно отражены". Сейчас ведомство совместно со специалистами "Ростелекома", который занимается обеспечением безопасности сайта РКН, "предпринимают меры по улучшению его защиты от внешних воздействий".

За последние три дня, напоминает агентство, сайт Роскомнадзора подвергался DDoS-атакам четыре раза. Подобные атаки реализуются злоумышленниками, контролирующими большие группы зараженных вредоносным ПО компьютеров — с них по сети непрерывно направляются запросы к сайту-жертве, вызывая перегрузку сервера и недоступность размещенного на нем сайта.

Атаки на сайт РКН связывают с блокировкой мессенджера Telegram, к которой ведомство приступило в понедельник, 16 апреля. На прошлой неделе суд постановил немедленно ограничить доступ к ресурсам мессенджера на территории РФ в связи с отказом администрации сервиса предоставить ФСБ криптографические ключи для расшифровки переписки некоторых пользователей.

В течение недели Telegram постоянно менял адреса своих серверов, в результате чего Роскомнадзор добавлял в выгрузку для провайдеров на блокировку миллионы IP-адресов, принадлежащих Google, Amazon и других ведущим мировым провайдерам облачных услуг. В результате, по словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, "деградация Telegram составила 30%". Тем не менее, у многих пользователей мессенджер до сих пор доступен даже без применения средств обхода блокировок.