Twitter лишил "Лабораторию Касперского" права рекламировать свои продукты. Разработчика уведомили об этом в конце января, сообщив, что он "работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы".

"Я несколько раз вчитывался в эту формулировку и, честно говоря, так и не понял, каким боком она относится к нам. Одно могу сказать точно: никаких писаных и неписаных правил мы не нарушали, а бизнес-модель у нас самая обычная для IT-индустрии, — написал в открытом письме к руководству Twitter основатель "ЛК" Евгений Касперский. — Мы пользователям — защиту, а они нам за это — деньги. Какие конкретно правила, стандарты и бизнес-практики были нарушены, в письме не указано".

На просьбу прояснить ситуацию, сказал Касперский, "из Twitter прислали только отписку с тем же текстом". По его словам, компания продвигала на сервисе твиты сугубо информационного характера на тему киберзащиты — "никакой политикой и нарушениями рекламных практик Twitter там не пахнет".

Касперский обратился к руководству компании с просьбой публично разъяснить причины запрета на рекламу либо признать ошибку, если таковая была допущена. Каким бы ни было решение, сказал глава "ЛК", компания откажется размещать рекламу в Twitter в этом году.

Напомним, в сентябре министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, обязывающую все гражданские правительственные ведомства удалить ПО "Касперского" со всех своих компьютерных систем в течение 90 дней.

Поводом к этому стали опасения, что программы российской компании могут быть использованы для шпионажа и угрожают национальной безопасности. Производитель антивирусов неоднократно опровергал эти обвинения, заявляя, что власти США не представили никаких технических доказательств шпионажа с использованием ПО компании, а также не дали ей возможности доказать свою правоту в рамках справедливого разбирательства.