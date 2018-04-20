Заручившись поддержкой операторов сотовой связи, компания Google анонсировала новую систему обмена сообщениями — Chat. Она призвана потеснить Apple iMessage и WhatsApp, объединить разрозненные Android-мессенджеры и заменить собой традиционные СМС.

В отличие от стандарта коротких сообщений, современные мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp, Messenger или iMessage на "айфонах", относятся к разряду "наложенных" сервисов (over-the-top, или OTT). Они работают на сетях операторов связи, но не платят им за пользование инфраструктуры, позволяя обмениваться сообщениями через интернет.

В Google избрали другой подход. Вместо того чтобы изобретать очередной мессенджер, компания договорилась с провайдерами об использовании платформы Rich Communication Services (RCS), которая позволяет обмениваться обычными "эсэмэсками" через интернет.

RCS находится в разработке с 2007 года. Несмотря на поддержку со стороны альянса GSMA, операторы по-своему видят способы внедрения технологии "расширенных коммуникаций". Из-за этого она до сих пор не получила широкого распространения.

Идея Chat заключается в том, чтобы объединить все версии RCS под одним совместимым стандартом, который смог бы работать в различных сетях, на устройствах и операционных системах. Как рассказал глава проекта Google Анил Сабхарвал, "СМС на стероидах" обеспечит стопроцентную доставку сообщения: даже из обычного браузера на смартфон без интернета, на который не установлен ни один мессенджер.

RCS можно представить как надстройку к СМС и ММС. Во-первых, сообщение точно дойдет до адресата. Если послание не сможет быть доставлено посредством Wi-Fi, оно будет отправлено обычным способом, через сотовую сеть. Это гарантирует доставку как на кнопочные телефоны, так и "айфоны". Во-вторых, сообщение может быть обогащено всеми функциями современных чатов. К нему можно прикрепить медиаконтент в виде изображений высокого качества, а пользователи смогут видеть индикатор того, что собеседник печатает.

Превью-версия нового Android Messages

Конкретный набор возможностей будет зависеть от компаний, решивших внедрить Chat в свои программы. В Google, например, заморозили разработку мессенджера Allo и направили все силы на Android Messages ("Android Сообщения") — предустановленное на Android приложение, используемое по умолчанию для отправки СМС. Скоро там появится фирменный "Ассистент" и функция поиска по GIF-файлам.

Групповой чат в Android Messages

Реализовать поддержку RCS обязались 55 операторов, 11 производителей оборудования и два крупнейших разработчика операционных систем: "Билайн", Tele2, "МегаФон", ASUS, Huawei, HTC, LG и десятки других. Участие Microsoft не означает, что Chat непременно появится в Windows 10, но инициатива Google была поддержана Samsung. Это означает, что RCS будет доступна на большей части Android-смартфонов в мире.

RCS не лишена недостатков. Во-первых, в отличие от многих OTT-служб (тех же мессенджеров), ни новый стандарт, ни Google Chat не предполагают шифрования данных. Переписка может храниться на серверах оператора в открытом виде и передана по запросу властям. Во-вторых, провайдеры в любой момент могут изменить условия тарификации и поднять цену за передачу данных.

По оценке Сабхарвала, RCS наберет темп через год—полтора. Сроки включения зависят от региона.