Фотохостингу Flickr, бывшему в своё время популярнейшим в мире, но утратившему позиции на фоне роста популярности соцсетей, особенно Instagram, обещают вернуть былую славу. За непростую задачу возьмется новый владелец сервиса — профессиональный фотохостинг SmugMug.

Компания приобрела Flickr у Oath — контентного подразделения сотового оператора Verizon, сформированного в прошлом году путем слияния принадлежавших оператору онлайнового медиахолдинга AOL и купленных в 2016-м (сделка была закрыта годом позже) американских активов Yahoo, среди которых был и Flickr.

Генеральный директор SmugMug Дон Макэскил рассказал в интервью USA Today, что намерен оживить Flickr. В то же время, четкой стратегии развития фотохостинга у нового владельца, похоже, пока нет.

По крайней мере, пока SmugMug обещает не объединять два сервиса и сохранить Flickr как отдельный сайт. Предполагается, что со временем Flickr начнет использовать ту же облачную инфраструктуру и технологии, что и SmugMug. Компания не раскрывает, сколько заплатила за основанный в 2004-м фотохостинг.

SmugMug работает с начала двухтысячных, довольно известна в профессиональной среде и уже давно вышла на прибыльность. Все услуги компании платные (самый дешевый тарифный план обойдется от 4 долларов в месяц) и нацелены не столько на любителей, но и на тех, для кого фотография — это в первую очередь профессия. SmugMug позволяет пользователям не только хранить фото и организовывать их в красивые галереи, но и продавать снимки — как в "цифре", так и в виде художественных принтов.